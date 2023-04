Jessica Bueno y Pablo Marqués: amor y pasión la Feria de Abril de Sevilla

Después de la tormenta llega la calma. Y si no que se lo digan a Jessica Bueno que, después de vivir unos meses muy convulsos tras su controvertida separación con Jota Peleteiro, ha vuelto a recuperar la sonrisa al lado de Pablo Marqués, ex de Lara Dibildos. Desde el inicio de su noviazgo, la pareja no ha estado exenta de polémicas y fue el mismo Peleteiro el encargado de sacar a la luz la nueva relación sentimental de la modelo a la palestra mediática, cargando duramente contra la madre de sus hijos y su nueva ilusión. Pero Jessica Bueno y Pablo Marqués han sabido superar la tempestad y parece ser que su romance está cada día más consolidado.

Ambos se han convertido en una de las parejas de moda de la Feria de Abril de Sevilla y no han dudado en compartir con todos sus seguidores multitud de fotografías y vídeos juntos, derrochando amor, pasión y complicidad por todo el ferial. Pablo Marqués ha sido el primero en dar el paso y publicar su primer posado oficial como novios. Junto a la románticas instantánea, el modelo ha escrito una preciosa dedicatoria: "Me encanta verte sonreír. Por mil sonrisas nuestras." Tras esta declaración de amor, Jessica Bueno no ha dudado en contestarle: "Gracias. Mis sonrisas tuyas son."

Tras esto, la ex de Jota Peleteiro ha compartido multitud de fotografías junto a Pablo Marqués, en la que está siendo su feria más especial, con una preciosa dedicatoria. "Media docena de miedos, pero ya coincidimos, ya estamos aquí, ya hicimos lo más difícil. Por eso quédate y agárrame fuerte, que vamos despacito, sin prisa, con cuidado, con ganas y con amor", escribía Jessica Bueno sobre el joven que le ha devuelto la ilusión.

Fue el pasado 20 de marzo cuando Jota Peleteiro publicó la primera imagen de la pareja y se desató la polémica por las durísimas palabras que les dedicó el futbolista. "Como tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", escribía el exmarido de Jessica Bueno sobre ellos. Tan solo un mes después de salir a la luz su noviazgo, la pareja ha decidido normalizar su relación y hacer oídos sordos a cualquier acusación y persona que le critique. Después de unos meses muy complicados, la modelo ha vuelto ha sonreír y parece ser que está viviendo una de las épocas más dulces de su al lado de Pablo Marqués.