La tradición navideña que Elsa Pataky ha conseguido inculcar a Chris Hemsworth

En Australia es donde la actriz internacional Elsa Pataky situó hace años su residencia para formar su hogar junto a Chris Hemsworth y sus tres hijos. La pasada semana regresó a España para cumplir con algunos compromisos publicitarios, pero estos no le impidieron protagonizar un esperado reencuentro con algunos de sus compañeros del programa ‘Al salir de clase’.

Este pasado lunes también se preparaba para otra cita importante, pero en esta ocasión era la gala de Premios Women 2023, de los que ella ha sido galardonada por su trayectoria profesional a nivel internacional. “Venir a España y que te den un premio es un orgullo, se lo dedico a todas las mujeres que persiguen sus sueños y que bueno, que no se rindan. Todo cuesta, pero el hecho es no rendirse nunca y seguir adelante persigas lo que persigas y según los retos que te pongas en la vida”, se emocionaba al afirmar que la clave de su éxito ha sido emocionarse con aquello que haces y “no frustrarse”.

Elsa Pataky en el photocall de la 7 edición de los Premios Woman 2023 en Madrid Gtres

Y es que, aunque este evento ha supuesto un gran reconocimiento para la actriz, no ha podido evitar recordar todo aquello que extraña de la época navideña en su país. “Primero es verano, que choca muchísimo, la gente va a la playa, hace barbacoas. Todo con lo que yo he crecido: las castañas, los abrigos, el frío, las luces… Todo eso no hay tanto, no hay tanta tradición”, reconocía desvelando una de las tradiciones que sí ha querido conservar para su familia: “La hacemos especial. Impongo el vestirse para Nochebuena y el día de Navidad, hay que arreglarse, no vale bañador y pongo la mesa bonita”.

La idea de regresar a España no es un plan que se plantee la pareja debido a que ya han formado su hogar en Australia: “Me he acostumbrado a vivir en un ambiente, mis hijos y mi familia en plena naturaleza. Es difícil, sería un cambio muy radical para ellos y a mi me conecta más, el océano, el mar, ese tipo de vida... más que la ciudad”, decía Elsa Pataky. Sin embargo, la actriz no podrá olvidarse nunca de su país y aprovechará cualquier oportunidad para visitarlo con su familia: “A mis hijos les encanta venir y Chris ha mejorado un poquito su español”.