De Victoria Federica a Fran Rivera y Lourdes Montes: los famosos comienzan la romería hacia El Rocío

Numerosos rostros conocidos han comenzado hoy su camino hacia El Rocío. Desde Sevilla, la Hermandad de Triana ha arrancado esta arrancado su romería hasta la aldea, que terminará dentro de 4 jornadas. Victoria Federica, protagonista indiscutible del día, ha debutado en su primer camino a caballo, luciendo un vestido de su madre, la infanta Elena.

Otros miembros de la Hermandad de Triana

Otros famosos miembros que han emprendido el camino son Lourdes Montes y Fran Rivera. Tras no haber asistido a la comunión de su sobrina Ana, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, el matrimonio ha reaparecido para cumplir con la tradicional romería hacia El Rocío.

Victoria Federica, imponente a caballo, deslumbra en la salida de Triana hacia El Rocío con un look ideal Europa Press

Junto a ellos, César Cadaval y su esposa, Patricia Rodríguez, Máximo Valverde, Raquel Bollo y Sergio Rico junto a Alba Silva, que vuelven dos años después a hacer el camino tras el grave accidente que sufrió el futbolista con un caballo. "Tenemos mucho que agradecer", ha reconocido el futbolista a los medios. "Viviendo un año más la cultura nuestra y sobre todo dando gracias a la Virgen que me ha cuidado como lo ha hecho y dándole gracias".

Sergio Rico y Alba Silva vuelven a hacer el camino a El Rocío Gtres

"Estamos muy contentos de estar aquí y poder hacer la salida con Triana. Somos muy devotos y hay que darle las gracias, estamos muy contentos de poder acompañarla un año más", ha añadido Alba Silva.

Este año, Jorge Cadaval no ha podido acompañar a su Hermandad de Triana en el camino, aunque no ha querido perderse la salida desde el barrio. "Aunque me encantaría este año me quedo sin camino", se ha lamentado el humorista.

Isabel Pantoja, en El Rocío

Tal y como han adelantado en "Vamos a ver", la tonadillera ha vuelto a El Rocío, después de años sin asistir a la tradicional romería. Su sobrina Anabel también ha salido con la Hermandad de Almonte, acompañada de su pareja David y su amigo Antonio Abad.