Influencers rompen su silencio para protestar contra la amnistía

Las redes sociales han sido testigo de las impactantes reacciones de influyentes españoles frente a la actualidad política del país, centrada en la amnistía y la creciente crisis social.

María Pombo, con una audiencia de 3,1 millones de seguidores, ha compartido sus preocupaciones a través de un "story" en Instagram, denunciando lo que considera un alejamiento de la democracia y la igualdad en España.

"Hace un tiempo dejé de opinar porque parece que cada vez tenemos menos libertad, pero es tan triste lo que estamos viviendo que no me puedo quedar callada", expresó Pombo. Señaló la importancia de leyes inquebrantables para todos los ciudadanos: "Las leyes deberían ser inquebrantables para todos, no solo para algunos y mucho menos para gente que odia y quiere separar a España".

María Pombo Redes sociales

Carla Barber, quien cuenta con un millón de seguidores, defendió el derecho a expresar opiniones con respeto y manifestó su preocupación por la situación actual. Enfatizó que en las manifestaciones participaban personas de diversas ideologías políticas.

Carla Barber Redes sociales

Laura Matamoros, con un millón de seguidores, optó por un video para expresar sus opiniones sobre las protestas. Confesó su temor a las posibles repercusiones, pero subrayó la importancia de las manifestaciones en las calles y exclamó: "Que viva España".

Marta Lozano, también con un millón de seguidores, se unió a las manifestaciones en Valencia y compartió una imagen defendiendo "la democracia e igualdad de todos los ciudadanos".

Marta Lozano Redes sociales

Tomás Páramo, con más de 300.000 seguidores, profundizó en la crisis actual, argumentando que va más allá de una cuestión ideológica: "Nos están vendiendo una situación de unión y concordia mientras paralelamente estamos viviendo uno de los momentos de mayor brecha social de la historia de España".

Tomás Páramo Redes sociales

Ana Obregón expresó de manera contundente: "España no es negociable".

Ana Obregón Redes sociales

Además de Ana Obregón, Laura Matamoros y María Pombo, la influencer Rocío Osorno, con 1,5 millones de seguidores, también ha expresado su opinión sobre la situación actual de España: "No soy facha, soy española y esto me duele".