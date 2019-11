Los Janeiro-Campanario están prácticamente “desaparecidos”. No saben, no contestan cuando se contacta con ellos, y ya echamos de menos incluso los reportajes exclusivos, y bien pagados, de antaño. Dicen que ha sido Jesulín quien ha impuesto el secretismo, el silencio familiar: les ha pedido a los suyos que no hablen con la prensa. A los periodistas, ni agua, ni tan siquiera las alusiones a su revista de cabecera, la del saludo, tal y como nos tenía acostumbrados el torero en la verja de su finca Ambiciones, cuando anunciaba futuras entrevistas bajo pago.

Y no es que todo sea rutina y nada noticiable en la familia, porque en los últimos días algunos de sus miembros han vuelto a un primer plano de la actualidad por distintas razones, una mala y otra buena. La primera, totalmente sorpresiva. Carmen, antaño conocida popularmente como “La Jesulina”, la hermanísima del diestro, ha sido pillada con su pareja, Luis Masaveu Herrero, perteneciente a una de las familias más ricas de España. Muy pocos sabían de esta relación sentimental. Otra vez el secretismo.

La Jesulina ha mantenido oculto este noviazgo, al contrario de lo que hacía con anterioridad, cuando no se cortaba al hablar de los distintos hombres que marcaron su vida. Las malas lenguas califican de “braguetazo” esta historia de amor. Los Masaveu son discretos por sistema, nunca han aireado su vida privada, y por lo que nos cuenta una fuente cercana al adinerado Luis, “no le ha hecho ninguna gracia verse retratado con su novia en la portada de una revista del corazón mientras navegaban por las aguas cercanas a Marbella. No tiene la menor intención de convertirse en personaje mediático para los paparazzis.