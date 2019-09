Justin Bieber: “A los 19 empecé con las drogas duras y a abusar de todas mis relaciones”

Justin Bieber es uno de esos artistas que, como tantos, han sucumbido a la fama. Hay trágicos casos de cantantes de acabaron por suicidarse (Kurt Cobain, de Nirvana), mientras que otros han relatado o exhibido la oscura vida que trae el éxito y las consecuencias que este ha traído (Britney Spears se rapó la cabeza frente a unos periodistas y utilizó un paraguas para golpear el coche de otro). El cantante canadiense ha publicado un extenso post en su Instagram en el que relata los claroscuros de su carrera, en el que deja impactantes sentencias: “Comencé con las drogas duras a los 19 y a abusar de todas mis relaciones”.

El cantante comienza diciendo que “es difícil salir de la cama por la mañana con buena actitud cuando estás agobiado con tu pasado, con tu trabajo, tus responsabilidades, tus emociones, tu familia... Cuando sientes que hay problema tras problema tras problema”. Y explica ese sentimiento que, por ejemplo, Kurt Cobain sintió y le llevó a arrojarse al vacío: “Es un ciclo de decepción tras decepción. A veces puede llegar al punto de que ya no quieres vivir más. Cuando sientes que nada va a cambiar nunca... Puedo simpatizar totalmente con vosotros”.

Después, explica cómo el éxito repentino afecta a una persona tan joven y de qué manera: “Pasé de ser un chico de 13 años de una pequeña ciudad a ser adorado por todas partes por millones de personas en el mundo. La humildad viene con los años. Escuchas estas cosas cuando eres joven y te lo crees: todo el mundo hacía todo por mí y no entendía el sentido de la responsabilidad. En este punto yo tenía 18 años, millones de euros y ninguna habilidad para desenvolverme en la sociedad”.

Posteriormente, soltó la revelación más dura: “Habréis conocido miles de casos de bandas y gente que acaba recurriendo a las drogas, y pienso que es por la incapacidad de gestionar los altibajos que vienen con el entretenimiento. Empecé a tomar drogas duras a los 19 y a abusar de todas mis relaciones. Me volví irrespetuoso con las mujeres y muy irascible. Era distante con la gente que quería. Me ha llevado años arreglar aquellas decisiones, retomar relaciones y cambiar los comportamientos en nuevas. Por suerte, Dios me ha bencedido con gente extraordinaria que me ama”.