La carta de la nieta de Arturo Fernández que te llegará al corazón

Fueron muchos los que fueron a dar el último adiós a Arturo Fernández, un magnífico actor y un hombre entrañable. El momento más emocionante fue la lectura de una carta que escribió su nieta Sandra, con la que estaba muy unido, y que emocionó hasta las lágrimas a los que acompañaron a la familia. El intérprete de “Alta seducción” o “La casa de los líos” tuvo tres hijos de su matrimonio con María Isabel Sensat Marqués, de la que se divorció en 1978: María Isabel, Arturo y María Dolores. Su segunda mujer, Carmen Quesada, con la que el actor ha estado unido hasta su muerte, guarda una excelente relación con ellos. Todos se mostraron “desbordados por tanto cariño”. “Carmen es una maravillosa compañera de vida”, dejó dicho el galán.

Querido abuelo:

“Quería escribirte una carta porque, como bien dices tú, es algo superbonito que antes se hacía y que se ha dejado de hacer. Y quiero aprovechar para escribirte y recordarte todas las infinitas cosas que admiro de ti. Primero de todo, admiro el hecho de que seas un hombre de familia, un artista, un padrazo... Un hombre que ha salido adelante viniendo de una situación familiar muy dura. Un hombre que se ha desvivido por toda su familia desde el primer día, procurando siempre que no nos faltase nunca de nada. Un hombre sabio que siempre ha sabido lo que decir ante cualquier situación, que siempre ha sabido el consejo que dar. Eres un hombre al que describir como generoso sería quedarse corto. Un hombre que ha sabido sacar millones de sonrisas, por no hablar de carcajadas; que siempre ha sabido dar su opinión y decir lo que pensaba sin importarle lo más mínimo el qué dirán. Un hombre auténtico, atento y cariñoso. Un buenísimo amigo de sus amigos. Un símbolo de la elegancia y la clase. Y sobre todo, mi mayor ejemplo a seguir.

Añado: Has sido la fuente de unión más fuerte de toda nuestra familia y sé que lo seguirás siendo siempre. De ti, he aprendido mucho, pero sobre todo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, que la vida es muy larga y que hay tiempo para todo, que todo tiene su momento, que antes de querer a alguien tienes que quererte a ti mismo, porque primero vas tú, luego tú y después tú, que en esta vida no te regalan nada, todo hay que ganárselo, pero sobre todo, que con esfuerzo, trabajo y empeño, uno puede conseguir cualquier cosa que se proponga. Estoy orgullosa de la persona que eres y de todo lo que has alcanzado y conseguido, y sólo espero poder hacer que te sientas igual de orgulloso de mi algún día.

Te quiere y te admira tu nieta, Sandra.”