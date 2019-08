La familia de Ronaldo crece

La familia de la nueva “Ronaldiña”, según ha comentado su madre, “está loca para verte, tu abuela ya te ha comprado ropita, tus hermanos están locos por besarte, tu padre está loco por enseñarte a amar y yo estoy ansiosa por cuidarte, protegerte, para después ofrecerte alas y dejarte volar". La pequeña está destinada a convertirse en el juguete favorito para sus primos, los hijos de Ronaldo y Georgina Rodríguez, especialmente los más pequeños: los mellizos Eva y Mateo, de tres años, y Alana Martina, que cumplirá dos en noviembre.

Llama la atención que mientras que su cuñada Georgina la ha felicitado por las redes, así como muchos personajes conocidos, su hermano Ronaldo no le haya mandado aún ningún mensaje de felicitación de manera pública.

La parturienta hizo su anuncio de embarazo con unas controvertidas palabras en las que explicó lo duro que es ser madre, ha tenido un embarazo molesto aunque el bebé ha nacido por parto natural y sin complicaciones. Valentina, que así se llamará la

pequeña, ha pesado 3,5 kilos y medido 51 centímetros.

A pesar de todo ello, Katia está feliz con su reciente maternidad: “He aprendido que ser madre es amar a alguien más que a nada en la vida, más que a nosotros mismos.” Aun así, la que se hiciera conocida en España tras su participación en Supervivientes 2014, en la que demostró ser una gran superviviente y mujer de fuerte carácter, aseguró al quedarse embarazada que “Siento un miedo angustiante de mi futuro, miedo de no tener salud, miedo de los mareos, de los cambios de humor, del cambio de rutinas, de las noches mal dormidas, de los vómitos constantes mezclados con lágrimas. Duelen las contracciones de un parto normal o los cortes de una cesárea. Me duele renunciar a la propia vida para poder vivir la de otro...Pero este dolor es un dolor que va a pasar. Yo sé que se irá, porque este dolor me enseña a ser fuerte, a ser más valiente. Mi dios, cuánto amor hay ahí dentro".

Actualmente Katia, tras un intento fallido en el mundo de la música al que se lanzó con el nombre de Ronalda, se dedica a los negocios y gracias a sus contactos, ha conseguido ser la distribuidora en exclusiva para Portugal de la marca de cosméticos de las hermanas Kardashian.