Según se ha informado esta misma tarde en el programa “Viva la Vida” que presenta Enma García, Omar Montes, ex de Isa Pi, ha tenido que declarar en comisaría al ser implicado en la desaparición de una joven. Ha sido Diego Arrabal, colaborador del programa, el encargado de transmitir la información que ha llegado a la redacción del programa junto a unas fotografías en las que se podía ver al "Iluminati" en la proximidad de la comisaría.

Aunque desde el programa se ha dado la noticia de manera muy soslayada, Diego Arrabal explicaba que Omar habría comparecido ante la policía para ser interrogado en relación a la desaparición de una “niña”. Según Diego Arrabal se trata de un asunto muy delicado ya que la familia de la desaparecida asegura que su hija se encontraba con Omar Montes antes de que se le perdiera la pista.

Desde Viva la Vida se ha asegurado que “hasta ahí se puede leer por el momento” ya que la investigación policial prosigue su curso y hay que ser cauteloso “al tratarse de un asunto muy delicado”. Hasta el momento se desconoce dónde y cuándo se habría producido la desaparición ni la identidad o edad de la desaparecida.

Sin embargo, la noticia sobre Omar Montes vendría a confirmar las informaciones vertidas en el programa de Federico Jiménez Losantos el pasado viernes dónde se insinuaba que el ganador del último Supervivientes tendría graves problemas legales relacionados con menores de edad.

Según manifestaron en el mencionado programa radiofónico Paloma Barrientos y el periodista Daniel Carande, Omar Montes estaría en una grave situación legal ya que tiene una “buena ración de demandas” en las que podría estar involucrados menores de edad. “Lo que se baraja es que hay hasta menores metidos de por medio”-aseguraron los mencionados periodistas. Aunque no se quiso ahondar más en el turbio asunto, el propio Federico Jiménez Losantos aseguró que se trata de “una denuncia gravísima, y vamos a ver si dentro de esta absurda campaña de ‘vamos a convertir a Pantoja en Santa Isabel Pantoja’, puede mantenerse”.

Y mientras la polémica continúa en el seno del clan Pantoja, Isa Pi ha querido manifestarse sobre el escándalo que salpica a quién fuera su pareja en un tuit en el que no deja títere con cabeza. Isa ha retuiteado la información vertida en el programa de Losantos y dejado muy clara su postura al respecto: “Qué casualidad que la única noticia en internet de esta persona que no sea hablando de mí y de mi entorno sea ésta. Los problemas de familia son de FAMILIA porque al final todo se soluciona.” Y dirigiéndose directamente a Omar le ha dicho tajante y rotunda: “ocúpate de tus problemas que no son pocos y deja a mi familia en paz”

Unas horas después de hacerse pública esta información en” Viva la Vida”, La Razón ha conseguido contactar con el afectado que no ha dudado en aclarar lo que hacía en las imágenes aportadas por el programa y en las que se le podía ver acompañado de un amigo en las inmediaciones de unas dependencias policiales. El cantante no ha negado que la semana pasada tuviera que prestar declaración por un supuesto delito que, según nos ha confirmado, “no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en televisión”.