La Reina Letizia se descubre en un documental de la televisión alemana

Dieciséis años después de abandonar la televisión, Doña Letizia será protagonista de un capítulo de una serie de documentales titulados «De profesión: Reina», que comenzarán a emitirse este sábado en la cadena alemana ZDF y están centrados en la labor que realizan las monarcas europeas del siglo XXI. Al de la esposa de Felipe VI le seguirán los programas dedicados a Máxima de Holanda y Matilde de Bélgica.

Un equipo dirigido por la periodista germana Julia Melchior ha seguido a la Reina de España en muchos de sus compromisos sociales y actividades oficiales durante este último año. No solo los que han tenido lugar en España, sino también en viajes que ha realizado al extranjero. Melchior asegura que «lo que más me ha sorprendido es la pasión y la preparación de Letizia» y confiesa que, «cuando grabábamos los actos, no solo nos quedábamos con la foto. Estábamos más tiempo allí, viendo cómo se acercaba a las familias, cómo escuchaba a la gente, el tiempo que le dedicaba a cada uno en cada encuentro».

Su lado más personal

Además del seguimiento a Letizia y su trabajo, el documental también ha recabado testimonios que aportan una visión más personal, como el de María Neira, directora de la Organización Mundial de la Salud; Charles Powell, director del Real Instituto Elcano; Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional; y el Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Según un comunicado publicado por la cadena alemana, el resultado final de esta primera serie «es un retrato en primer plano de una reina dedicada e incansable en acción». «Su trabajo se asemeja más al de una gestora que al de una madre para un país, como lo era su suegra», añade. Aunque este es el primer documental centrado en la Reina Letizia de ZDF, son ya cuatro las cintas que ha emitido sobre la casa real española, todos dirigidos por Melchior.