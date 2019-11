“Doy las gracias a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo contra viento y marea y a mis amigos. Quiero ser feliz. Permitidme que me dedique a los que más quiero, a mi familia y a ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja y mejor amigo”.

En la emotiva despedida de la política de Albert Rivera después del batacazo electoral, no faltaron palabras para Malú. La hora de la dimisión fue también el momento para hablar ya sin tapujos de la relación que mantiene con la artista. Supimos el pasado mes de febrero que el político y la cantante estaban juntos aunque las primeras imágenes no aparecieron hasta junio. Ambos se han dejado ver pero en muy contadas ocasiones y se han convertido en el foco de rumores de todo tipo. El último, el posible embarazo de Malú.

Rivera comienza una nueva vida en la que ya no le afectarán de la misma manera lo que se diga sobre su vida personal. Toda cara tiene su cruz. Si el ex lider de Cs vivía con intensidad su historia de amor, algunos integrantes de la cúpula del partido no creían que la exposición mediática por este asunto “frívolo”, según decían, le favoreciera. Y así se lo hicieron saber. También le aconsejaron que si estaba decidido firmemente a seguir con esa relación que no la ocultara y apareciera con su novia en público con la mayor naturalidad. Pero hizo caso a medias. Y la pasada noche recapacitó. Y lo consultó con Malú. Quién sabe si la retirada política es definitiva y en algún momento regresa con actitud renovada y nuevas ilusiones.

En la noche electoral recibíamos una llamada de un amigo de Albert, que ocupa un cargo en “Ciudadanos”. Se lamentaba de que “hemos salido perdiendo todos ante la opinión pública, así se lo reprochamos en el partido a Albert. Llegó un momento en que interesaba más el noviazgo con Malú que sus ideas políticas. Es que interesa más si su pareja está o no embarazada, que la lucha por los escaños. Así no vamos a ninguna parte. Hay que cambiar muchas cosas . Y si no queda más remedio que Albert desaparezca por un tiempo... adelante. Es una pena haber acabado así. Lo siento por Albert pero su dimisión es lo más responsable”. Y así acabó sucediendo. “Cuando ha anunciado esta mañana su adiós todos hemos sentido una gran pena, estamos a su lado desde los inicios, no ha sido un plato de buen gusto para nadie”.