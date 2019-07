Lily Allen: “Me sorprende no estar muerta”

“Me sorprende no estar muerta”, ha confesado la cantante Lily Allen en una entrevista a The Guardian. Allen describe la industria de la música como un “lugar hedonista” cuando ella comenzaba. Fue en 2002 cuando firmó su primer contrato discográfico, y cuatro años después lanzaba su primer álbum. La estrella, que ya había confesado su adicció a las drogas y el alcohol, considera que el sexo también fue un problema en su vida. “Elegí el sexo sobre la heroína. No me di cuenta en ese momento, pero las adicciones pueden manifestarse de todas las maneras”. Para Allen, consumir sustancias o practicar sexo servía para “taponar otras cosas como el dolor o el miedo”·

Actualmente, su mayor preocupación es la influencia que las redes sociales tendrán sobre sus hijas Marnie Rose, de 6 años, y Ethel, de 7. Ya que según ella “las redes sociales alientan a las jóvenes a valorarse a sí mismas en función de su apariencia física”.