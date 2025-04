Michelle Obama desvela el motivo por el que se ausentó de la toma de posesión de Trump: "Quería hacer lo correcto"

El protocolo es algo que siempre va más allá de lo visible; también funciona como una potente herramienta de comunicación que puede ofrecernos una gran cantidad de detalles en cuestión de segundos. Por esta misma razón, la ausencia de una antigua primera dama en la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos puede hacer que salten las alarmas. Esto es lo que le pasó a Michelle Obama.

La esposa de Barack Obama, primero al mando de la Casa Blanca entre 2009 y 2017 ha dedicado la última entrega de su pódcast 'IMO' a desmentir los rumores que han inundado las redes sobre su posible divorcio del expresidente demócrata. Con su hermano y copresentador Craig Robinson como testigo, Michelle no ha querido dejarse nada en el tintero.

La gente no entiende

De acuerdo a la escritora y abogada estadounidense, su decisión fue recibida por los internautas con burla y crítica. "La gente no podía pensar en cualquier otra razón que no fuera que se estaba desmoronando mi matrimonio", apuntaba desde su micrófono. Como bien explicó Michelle, la razón por la que se ausentó de la toma de posesión de Trump fue porque necesitaba "tomar las riendas de mi vida".

En el mismo episodio, que contó con la actriz Taraji P. Henson como invitada excepcional, Obama explicó como rompió el círculo vicioso que le impedía decir 'no' a las cosas. "No voy a hacer esto y se lo dije a mi equipo: 'No quiero tener un vestido preparado, dejadme hacer lo correcto", reveló. Como la ex primera dama añadió, al no tener un vestido preparado como siempre, pudo verse obligada a rechazar ir al evento.

La moraleja que Michelle Obama dio a través de esta notada ausencia fue que aprender a negar un plan, un compromiso o cualquier otra cosa es un símbolo de autocuidado, donde se prioriza el deseo, la salud o los sentimientos por encima de la impresión y de cómo quedamos frente a los demás. "Quiero que nuestras hijas, quiero que las mujeres jóvenes de ahí fuera... Quiero que mis hijas empiecen a practicar diferentes estrategias para decir no", concluyó la escritora.