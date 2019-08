Miley Cyrus estalla y confiesa todos sus excesos en el sexo y en su agitada vida

Miley Cyrus ha estallado en sus redes sociales tras conocer los planes de su ya ex pareja, Liam Hemsworth, contratando a la abogada Laura Wasser, la abogada más temida de Hollywood, y solicitando el divorcio a Cyrus alegando "diferencias irreconciliables". Además, el actor exige que “no se le dé ninguna manutención debido a un acuerdo que firmaron antes de contraer matrimonio”.

Un día después de conocer la demanda de divorcio de su futuro ex marido, la estrella pop recurrió a Twitter para defenderse: "Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré", dijo en uno de sus primeros tuits. Y añadió: ”Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, me comprometí en serio.,No hay secretos para descubrir. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. La conclusión es que he crecido"