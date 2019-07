Nicole Kidman admite que es una maníaca del sexo

“Gémini”, la nueva canción de Keith Urban es un oda a su esposa, Nicole Kidman, con la que lleva doce años casado. En ella, el cantante califica a la actriz de “una maníaca en la cama”, algo que Kidman, de 52 años, no ha desmentido.

“Nunca voy a censurar su arte cuando me he convertido en su musa”, reconocía la actriz en el programa Kyle and Jackie. Y aunque confiesa que escuchar algo así “le daba vergüenza”, al mismo tiempo era “mejor que oírle cantar que “soy una aburrida y que debería esforzarme”.