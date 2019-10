Pantoja quiere deshacerse de Cantora por el "bien de su madre"

Sin embargo, no es la primera vez que intenta vender Cantora. Hará un par de años ya lo intentó por una cantidad que sobrepasaba los siete millones de euros, pero solo recibió dos ofertas que no se acercaban, ni de lejos, a esa cifra. Los periodistas más veteranos recuerdan que el fallecido torero se las vio y deseó para demostrar su amor y prodigarle caricias a la cantante en sus primeros meses de noviazgo. Doña Ana era la “carabina” perfecta, y tenían que intimar a escondidas de tan fiero “guardián”, que estaba convencida de que su querida hija debía no tener sexo hasta después de su boda. Si la venta se realiza por fin, y se produce la inevitable mudanza, seguro que los hijos de Paquirri reclamarán con más insistencia que nunca los objetos personales que fueron de su padre y que Pantoja todavía no les ha dado.

Hace meses, y lo publicamos en exclusiva en LA RAZÓN, Isabel confesaba que su dolor y sufrimiento por la enfermedad neurológica que padece su madre le estaban “destrozando” la vida. Dicen que un alzhéimer progresivo la está llevando al país del olvido y parece ser que no reconoce a sus seres queridos. Ese es el mayor castigo para su mediática hija, porque la relación con su progenitora siempre estuvo marcada por una unión muy estrecha, plagada de confidencias y largas conversaciones. Unas recientes confesiones de la artista a sus íntimos, recogidas por una revista, así lo corroboran: “Prefiero irme yo antes que mi madre”, que dan idea del estado de desesperación que vive actualmente.