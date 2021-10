Atención, niños: ¡Papá Noel está en la Moncloa!

Gente

Crónica

Mientras esperamos que Erdogan exija a Sánchez que pida perdón a los turcos por la batalla de Lepanto, Él fija la mirada impúdica en los dieciochoañeros, a los que va a regalar un bono de 400 euros para ocio. Me imagino que a medida que se acerquen las elecciones de 2023, seguramente se alcanzará la vieja aspiración juvenil del botellón subvencionado, oigan, que mucho hablar de la factura de la luz pero la ginebra y el ron se han puesto también por las nubes. Todo sea por el mejoramiento de la democracia merced a la mayor participación juvenil posible, dirán. Porque la democracia, añadirán, no es votar bien, como dice Vargas Llosa, cada día más reaccionario y facha, sino votar en libertad pero recordando siempre que Papá Noel está en la Moncloa, y no solo por Navidad. A ver, niños, ¿quién os ha traído el videojuego más caro y molón? ¿Quién os dejó al pie del árbol entradas para el recital de Carolina Durante, Vetusta Morla e Iván Ferreiro? ¿Quién os dio pasta gansa para la camiseta cañera y el smartphone que anuncian en la tele? ¿Quién os llevará el año que viene a Tarifa a hacer surf? No se quedará la cosa en bonos y otras ayudas. Dicen que Él ya está planeando un equipo de asesores formado por adolescentes, en la línea de Luis Enrique con la Selección. Más: del Congreso Federal del PSOE saldrá una ejecutiva tan efébica que las NN GG del PP parecerán residencias geriátricas a su lado. Claro que también podría suceder que en vez de llenarles las urnas de votos, los jóvenes solo les llenen las redes de memes. Caritas sonrientes y corazones. Gracias, pringaos.