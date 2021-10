Los motivos de Luis Enrique para creer en el Mundial

Deportes

Si la progresión matemática que la selección ha tenido en las últimas competiciones, España sería campeona del mundo en Qatar en 2022. Se quedó en semifinales en la Eurocopa y ha dado un paso más en la Liga de Naciones para caer en la final contra Francia.

Luis Enrique no puede tomarse en serio ese juego matemático, pero sí ha encontrado argumentos para pensar que su selección está en condiciones de hacer algo importante en el invierno qatarí. Partiendo de premisas improbables va encontrando certezas que refuerzan sus decisiones y su instinto para detectar jugadores que son capaces de adaptarse a lo que esta selección necesita.

Busquets, por ejemplo, lleva tiempo siendo discutido en el Barcelona. Sus mejores años parecían haber pasado, pero cada partido que juega con la selección en grandes competiciones merece un reconocimiento. Fue elegido el mejor jugador en sus dos primeros partidos de la Eurocopa, que coincidieron con la mejoría de España en el torneo. Y en la Liga de Naciones ha sido elegido el mejor jugador del torneo a pesar de que la Roja “sólo” ha sido subcampeona. Una dificultad añadida a la de su posición, fundamental en el juego pero prácticamente invisible en las áreas, que es donde se suelen repartir los premios individuales.

“Busquets ha sido elegido el mejor del torneo. Eso significa que su nivel para nosotros es vital. No sólo es el capitán sino que transmite muchos valores fuera del terreno de juego. Y cuando lo ves jugar es un gusto. Te tranquiliza, es el pilar en el que basamos nuestro juego de ataque y de defensa”, admite el seleccionador.

Después de que Sergio Ramos se quedara fuera de la Eurocopa Busquets se ha convertido en la referencia del grupo. Un líder que no compite por la jerarquía con el entrenador, que lo acompaña de futbolistas jóvenes que dan su mejor nivel en la selección y se convierten en varias versiones españolas de Lukas Podolski, aquel delantero alemán que durante varios años parecía imposible que marcara un gol con sus clubes mientras se convertía en un seguro de gol para la selección.

Algo así, sin llegar a los extremos de Podolski, es lo que le sucede a Ferran Torres, el delantero del Manchester City que ha terminado el torneo como máximo goleador. “Ferran es uno de los referentes de la selección. No sólo aporta goles y asistencias sino trabajo defensivo, que es fundamental”, reconoce el seleccionador.

Ferran ha sido uno de los fijos desde el regreso de Luis Enrique a la selección. Debutó en el primer partido de la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones y desde entonces se ha convertido en imprescindible, incluso en los momentos en que ha dejado de ser habitual en las alineaciones de Guardiola en el City. Entre él, Sarabia y Oyarzabal, además, han conseguido desmontar las dudas que presentaba la lista de Luis Enrique por la ausencia de un “9″ puro.

Gavi “amenaza” con seguir esa misma progresión. Con sólo siete partidos en la primera plantilla del Barcelona ha sido titular en los dos encuentros de la Liga de Naciones contra la campeona de Europa y la campeona del mundo. “En un partido de esta magnitud, con el nivel físico que había no desentona e incluso creo que destaca”, aseguraba el seleccionador después de la derrota en la final.

Y con él destacaba a otros de los nuevos, como Yeremy Pino o Pablo Fornals. “Estoy muy orgulloso de ellos”, añadía.

Luis Enrique va ganando casi todas sus apuestas, como la del centro de la defensa, donde juntó en la final a dos de sus elecciones más personales, Eric García y Laporte, que destacaron en el que ha sido el mejor partido defensivo de la selección desde hace mucho tiempo.

Los dos coincidieron en el City y Luis Enrique confió en ellos el año pasado cuando apenas jugaban en su equipo. Eric, por ejemplo, terminó jugando más partidos con la selección que con su equipo y ante Francia despejó las críticas que suele recibir de defensa blandengue para aguantar por físico y por intensidad a Mbappé.

“Me ha parecido que Eric García, Ayme Laporte, Marcos Alonso, César Azpilicueta y Busi hemos sido capaces de defender a una de las mejores delanteras de las selecciones nacionales si no la mejor. Han estado bien, muy atentos, les dije que no les dieran ni un metro y hemos podido contener a jugadores que son nivel top”, reconocía el seleccionador.

Marcos Alonso es otro de los que se han unido al grupo para este torneo. Debutó con Lopetegui en la selección en el último amistoso antes de anunciar la lista de convocados para el Mundial de Rusia, del que se quedó fuera cuando todo el mundo lo esperaba en la lista final después de que su nombre apareciera en los ensayos de la ceremonia en la que se anunciaba la convocatoria. Luis Enrique contó con él en sus primeros partidos, jugó dos veces contra Inglaterra, pero desapareció de la selección en ese mismo 2018 y no ha regresado hasta ahora. Las lesiones de Jordi Alba y de Gayá le han abierto las puertas y ha demostrado ser un futbolista perfecto para lo que exige Luis Enrique. Otro motivo para que Luis Enrique crea en el Mundial.