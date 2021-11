Gente

Opinión

La crónica de Amilibia: Queda claro, el PP no es «Tu cara me suena, Ayuso»

Hay que agradecer, y mucho, que Pablo Casado haya definido por fin qué es el PP al menos explicándonos lo que no es: «Esto no es un talent show de megalomanías». ¿Dónde están ahora los que le acusan de indefinición? ¿Dónde los que decían que no tiene una línea clara y precisa? Es obvio: el PP no es «Masterchef», ni «La Voz», ni «Operación Triunfo», ni tan siquiera «Tu cara me suena, Ayuso». No llega a «Mira quién baila», aunque quizá pudiera parecer «La isla de las tentaciones», «Supervivientes», «Boom» o «Ahora caigo».

Para encontrar la serie que sí pudiera ser el PP, tendríamos que recurrir a Pablo Iglesias, especialista de la cosa. Diría, quizá, que el PP es claramente «Juego de tronos», aunque ahora el ex líder morado se inclina más en sus predilecciones por «El juego del calamar», de la que ha dicho: «Consigue lo que no ha conseguido “Juego de tronos”, a saber: presentar el capitalismo como una máquina de destrucción moral, como un sistema abyecto». Él ve el calamar en tinta roja, claro. Y añade: «Ridiculiza la creencia neoliberal de que el éxito es el resultado del esfuerzo y el mérito». Él cree más en el mérito vía conyugal: ahí tienen, aún, a Irene Montero. El PP atraviesa momentos conspiranoicos. Pablo Iglesias, también, pero él está acostumbrado: lleva en la conspiración toda la vida. Así que Casado tendría que explicar, para completar el dibujo, que el PP de ninguna manera es «Expediente X», «Perdidos», «Los Soprano» ni «The walking dead». Que Génova no es «La casa de papel» y que al «Gambito de dama» va a responder con «A dos metros bajo tierra». O algo así.