La crónica de Amilibia: Menos mal que el presi tiene un plan

El presi tiene un Plan de nombre largo y difícil de recordar: Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra. Cuanto más largo sea el nombre, más fácil será el olvido. Y de ello, de nuestros olvidos, viven los políticos, conviene no olvidarlo, porfa. Pedro Sánchez, poco amigo de las declaraciones solemnes y rimbombantes, ya ha dicho que esta guerra en Ucrania «marcará a las nuevas generaciones». ¿Y a las viejas qué?, le grito a la tele. ¿Nos quedamos sin marcar? ¿Acaso la visión de la masacre no está subiéndonos la tensión, el colesterol, el azúcar, las transaminasas y el lagrimeo ocular? Y eso que ya venimos muy marcados por la pandemia, las tormentas, el volcán palmero, la inflación…

Su plan, dice, protegerá a hogares y empresas «para que no nos conviertan en rehenes del chantaje energético de Vladimir Putin». No dice cómo, pero la luz sigue subiendo. Y el gas, y los cereales, y el aceite…El presi nos anima como la «cheerleader» más sexy de la NBA con una frase que parece grabada a fuego en la Moncloa: «Saldremos de ésta más fuertes». Me suena mucho. Del pozo de desdichas que es su presidencia vamos a salir hechos unos héroes de Marvel. Ya estamos preparados hasta para la invasión alienígena y la lluvia de meteoritos. Aún no se ha puesto la blusa ucraniana, como la Reina Letizia y Susanna Griso, pero su arenga efervescente no está exenta de graves avisos: «La guerra será larga», dice evitando el acento de director de orquesta del Titanic. Quiere insinuar, creo, que nos pasemos por la Feria Esotérica de Madrid para hacer acopio de talismanes, amuletos y cuencos tibetanos, porque en el búnker de la Moncloa no cabemos todos.