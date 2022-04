La crónica de Amilibia: ¡Yo quiero conocer a Noor Alfallah!

Cumplo hoy 79 años. Como ligo menos que MAR con las reporteras de La Sexta, les diré que ahora mismo, no sé si mañana, me encantaría conocer a Noor Alfallah. Se lo grito al televisor en plan último deseo. Ya que no puedo hacerme una foto con Zelenski ni formar parte de la Oficina del Presidente (Feijóo), sueño recién levantado con una Noor saliendo de una gigantesca tarta mientras un holograma de Marilyn me canta el «happy birthday to you». Los sueños son libres, ¿no? Noor vive en Los Ángeles, tiene 28 años, es productora de cine, rica heredera y por el momento ha salido y entrado con Mick Jagger (78), Clint Eastwood (91) y Al Pacino (81). Este dulce postre de geriátrico de estrellas confiesa: «Las edades no me importan. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente». Oh, consuelo último y viagra de nuestros atardeceres, ¿no es posible tan siquiera una cita a ciegas por skype?

Inalcanzable Isabel Preysler (se me adelantó Vargas Llosa), ya intuyo que nunca seré huésped de Villa Meona. Inalcanzable también su hija Tamara Falcó: aparte de que casi la doblo la edad, ella no acaba de romper con su Iñigo Onieva, pese a todos los malos augurios de muchos cronistas de sociedad. Para ejemplo de la clase política española, tiene muy bien pactada su relación con Iñigo: «Yo voy a su discoteca–dice–y él viene a mi misa». Y por si esto fuera poco, pagan a escote en los caros restaurantes que visitan. Tampoco tengo nada que hacer con Cuca Gamarra, que prefiere a su perro «Oliver», y menos con Yolanda Díaz, que mucho toqueteo afectuoso, pero no pasa del proceso de escuchar.

¿Me llamas, Noor?