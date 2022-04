La crónica Amilibia: Savater es de la JOS y Piqué de la JOC

Fernando Savater se casa porque, como bien dice, quiere volver a vivir para alguien. Felicidades. Dice el filósofo que, con el paso del tiempo, ya no tiene esas grandes ideas que lleven a la humanidad un mensaje extraordinario. Quizá, también, percibe su inutilidad. Y cuenta algo sabrosón, como siempre, porque Savater es sobre todas las cosas un ser lúdico. Como en los tiempos carcelarios su grupo (antifranquistas no comunistas, huérfanos de partido) no tenía siglas, se inventaron la JOS, que a los demás presos políticos les sonaba como Juventud Obrera Sindical. Y no: «Era la Jodida Obsesión Sexual. Yo solo he sido de la JOS», aclara Savater. Recuerdo que hace años yo también fui de la JOS, pero ahora, como Groucho, nunca pertenecería a un club que admitiera como socios a gente como yo.

Gerard Piqué es más bien de la JOC (Jodida Obsesión Comisionista), sección de la Benemérita Cofradía de la Pela es la Pela. Y además, confiesa: «Que me silben en el campo del Español es mejor que el sexo». O sea, que le ponen los silbidos de los periquitos más que Shakira. Desconocemos qué es para la cantante mejor que un orgasmo. A él, lo que ahora le excita sobremanera, cuentan, es la monarquía exiliada (vía whastapp, de momento) y no se descarta que próximamente visite al Emérito en Abu Dabi en compañía de las infantas Elena y Cristina y toda su descendencia. Pero, por si lo suyo fuera a más, ella le avisa cantando: «Por un fin he encontrado un remedio infalible/ que borre del todo la culpa/ No quiero quedarme a tu lado/ mirando la tele y oyendo disculpas».

Ah, los riesgos de llevar la Supercopa tan lejos.