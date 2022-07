No para de decirlo: las grandes empresas (las eléctricas mayormente) conspiran contra Él, los medios (algunos pocos) conspiran contra Él, Putin conspira contra Él, la naturaleza (pandemia, incendios, sequía) conspira contra Él, los poderes oscuros (ya nos lo explicará Iker Jiménez) conspiran contra Él, la inflación conspira con Él…Ahora mismo no se sabe a ciencia cierta si King Kong, Godzilla, el Hombre Lobo, Alien, el conde Drácula, la Momia y los superhéroes de Marvel también están contra Pedro. Frankenstein, no: tiene suite fija en la Moncloa. ¿Y los ovnis, con base en el Área 51 de Albacete, también conspiran contra Pedro?

Descarten la idea de que sólo Pedro está con Pedro. En la antigua Grecia, Filemón tenía más éxito en el teatro que Menandro gracias a su clac, o sea, espectadores a los que pagaba para aplaudir. Cuentan que Nerón tenía más de 5.000 palmeros en nómina, encargados de aclamarle cuando tocaba la lira o recitaba poemas, incluso cuando incendiaba Roma. Si a pesar de todos los poderes oscuros que conspiran en su contra, Él ha logrado gobernar España con los enemigos de España, que ya es lograr; si nos ha llevado a la peor situación económica de la historia reciente; si le ha regalado el Sahara a Mohamed VI cuando más necesitábamos el gas de Argelia; si puede seguir haciendo en la pista central del circo todos los números que le apetecen (cuando no pueda sacar conejos de la chistera, sacará gatos), habrá que concluir que la influencia de los poderes oscuros nacionales contra Él son caca de la vaca, nada, cero. O que, en verdad, el poder oscuro es Él. Fascinante y reinventado nuevo show en la pista central: Jekyll contra Hyde.

Le aplaudirán más de 5.000.