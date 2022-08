Leo en este periódico un informe en el que se detalla que, según un estudio de investigadores de la Universidad de Oxford, los políticos viven más años que el resto de los mortales porque ganan bastante más que la mayoría de sus votantes La salud tiene que ver con el acceso a mejores tratamientos y cuidados, explican. Efectivamente, se tratan y los tratan muy bien. La Cámara Baja invertirá medio millón de euros para mejorar la votación telemática. Quizá así están invitando a sus señorías al teletrabajo, bien para ahorrar energía (la eléctrica y la suya mismamente) o bien porque se empieza a considerar que desde casita, rodeados del amor de los suyos y asesorados por sus parejas, sus cuñados y el perro, votarán más sabia y saludablemente, ajenos al pernicioso estrés de los debates y a la angustia de tener que improvisar una frase ingeniosa y malvada para responder al adversario.

Gracias al teletrabajo no serán pillados jugando con el móvil, haciendo la lista de la compra, viendo porno o echándose una siestecita. Al senador Cela, el presidente del Senado le recriminó que estuviera dormido. Defendió el escritor que estaba durmiendo, no dormido. Y aclaró: «No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo». Después de la mejora telemática, el Congreso organizará, imagino, un máster de un año para que los diputados/as aprendan a votar con el nuevo sistema.

Cuentan que Él, preocupado por el estrés de los suyos, prepara cambios en el Gobierno. Ha utilizado 40 ministros en 4 años. Se aconseja a los nuevos que juren el cargo con un trébol de cuatro hojas en el bolsillo. O con una medallita antigafe diseñada por Tamara Falcó. ¡Salud, camaradas!