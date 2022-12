La crónica de Amilibia: A Él ya le ha tocado el Gordo

El restaurante «DiverXo» va a incorporar a su plantilla un psicólogo. Mejor un cardiólogo para atender a los clientes cuando reciben la cuenta. Yo también voy a acabar necesitando uno cada vez que me asomo a las páginas económicas de los diarios. Leo: «21 millones de españoles ven más difícil llegar a fin de mes», o sea, que con la barbaridad de tiempo que llevamos así, de crisis en crisis y tiro porque me toca, y aún quedan 21 millones que no se han acostumbrado.

Leo también: «La mayoría de los españoles serán aún más pobre en 2023».

Ahí vienen mis dudas: ¿caeremos en la pobreza absoluta, relativa, estructural, coyuntural, subjetiva o multidimensional? Me sube la tensión. ¿Me convertiré en un pobre de cola del hambre o en uno de pedir?

Porque hay pobres y pobres. Al marido de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, Patrimonio Nacional lo ha puesto a pedir (patrocinadores), pero esto no quiere decir que él sea más pobre, sino más bien todo lo contrario.

Pese a todo, que no cunda el pánico: España está asentada sobre firmes columnas de síes. Fíjense: ahí está la ley del Solo Sí es Sí, el Sí perenne de Él a los separatistas, el Sí de la mayoría sociata a todo lo que Él tenga a bien hacer (aunque carraspeen), el 55 por ciento de Síes que los independentistas esperan sacar en la consulta que los separará de España y a la que Él dará su Sí, el Sí al asalto del Constitucional…

A Él ya le ha tocado el Gordo con el Sí de Oriol Junqueras a cambio de regalarle un montón de Síes a ERC. «El sí de las niñas», que escribió Fernández de Moratín en el siglo XIX. Todo vuelve.