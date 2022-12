La crónica de Amilibia: ¿De qué está Belarra hasta el coño?

Lo malo de algunas políticas bravas es que, cuando aciertan con la frase del mes, nos dejan la miel en los labios, insatisfechos. En su apoyo a la campaña de Navidad del Ministerio de Igualdad en solicitud de «corresponsabilidad» en las tareas domésticas durante estas fiestas, Ione Belarra lanzó su grito solidario en un tuit: «Charo está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena». La protagonista del vídeo se llama Charo y prepara ella solita la cena mientras su gordo marido y su hijo adolescente esperan sentados en el sofá, con el mando de la tele el primero y jugando con el móvil el segundo. Estampa clásica: sólo faltan el cuñado listo, discípulo de Chicote, advirtiendo a Charo que se le está pasando el pavo y la suegra insistiendo en que hubiera sido mejor que ella preparara besugo.

Pero un servidor, curiosón, se ha quedado sin saber de qué está hasta el coño ella, Ione. Imagino que no de hacerlo todo ella sola en la Nochebuena, porque tiene asistenta para cuidar a los niños, quizá pidió la cena en el food truck de Dabiz Muñoz y, por supuesto, Nacho Ramos, su pareja, le ayudó a poner la mesa y luego metió los platos en el lavavajillas mientras ella hablaba con Lilith Verstrynge. Entonces, ¿de qué estará Ione un poquito hasta el coño? ¿De que Yolanda Díaz luzca con más glamur que ella los stilettos y las blusas abullonadas? ¿De que Pablo Iglesias no le nombrara a ella su heredera natural y vice segunda? ¿De que haya muchas charos que no quieren maridos en su cocina «porque no hacéis más que estorbar» (un clásico) y encima voten el PP?

Cuéntanos, Ione, porfa.