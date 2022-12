La crónica de Amilibia: ¿Acabará en trío lo de Tamara Falcó?

Tamara Falcó sale con Hugo Arévalo, cuentan. Su ex, Íñigo Onieva, hizo el Camino de Santiago, no para que el Apóstol le inspirara la fundación de un partido, como a Macarena Olona, sino como firme demostración de fe que ayudara a la reconciliación con su amada. Un buen ejemplo para Arrimadas y Bal, sobre todo, en estas fechas tan señaladas. A Iñigo solamente le ha faltado hacer la novena de San Pantaleón, santo al que Tamy tiene especial cariño: su sangre está en Madrid y se licúa una vez al año, probablemente, cuando le toca analítica.

Cuando Íñigo supo que su íntimo amigo Hugo era su sustituto, alguna bendita lengua filtró que le envió este delicioso mensaje: «Dale todo el cariño que yo no puedo darle como una extensión mía que eres», o sea, como si le nombrara su vicario amoroso provisional. Luego se ha dicho que en realidad su cabreo fue mayúsculo y llamó «trepa» y «topo» a su amigo/enemigo.

Me imagino que Tamara debe contemplar todo esto con humor. El lío, según podrían vaticinar Rappel o el también vidente Tezanos, solo puede acabar de dos maneras: con Íñigo profesando como cartujo en un postrer arrebato místico inspirado por San Valentín, o en un trío que quizá bendijera el Padre Ángel, convencido de que, en tiempos de policrisis, no está del todo mal el poliamor. Y si no fuera así, Tamara juega con ventaja: tiene un grupo de amigos tan endogámico que cuando a una le falla un novio, el clan se lo repone sin dilación.

¿Íñigo infiel? Tranqui, Tamy, aquí tienes a Hugo, menos besucón, emprendedor, serio, un lince en inversiones y también devoto de san Pantaleón y la Virgen de la Alegría. Hermosa y eficiente peña.