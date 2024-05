Una cosa es estar en el Gobierno y otra gobernar

Lunes

No se habla de otra cosa más que de las declaraciones del fin de semana de Milei en su mitin con VOX…: «cuando tenga la mujer corrupta y se tome cinco días para pensarlo…» dijo el líder argentino, siendo aclamado por los seguidores de Abascal… Un ataque directo a Sánchez aunque no dijera el nombre del presidente, como respuesta a la declaración del ministro Óscar Puente, que acusó a Milei de haber salido después de consumir «no se sabe qué sustancias». ¿Cómo están las cosas ahora? Pues el ministro Albares exigió disculpas a Milei, que Milei se negó a dar, el Gobierno español decidió llamar a consultas y retirar a la embajadora española en Argentina, de forma definitiva (no podrá volver a tener embajador a menos que Milei le dé permiso). Es una decisión simbólica del Gobierno español, con escasas implicaciones prácticas y ya se verá qué hacen cuando Milei vuelva a España como dice… Pero… yo no sé. Fueron impresentables tanto las declaraciones de Milei como las previas de Puente; peores las de Milei por su mayor rango y realizarlas en nuestro país…, pero ¿se metió con España o con Sánchez? ¿Puente se metió con Argentina o con Milei? ¿Y esto da para una crisis diplomática con los miles de argentinos que hay en España y de españoles en Argentina?

En tanto lo dilucidan y nos queda claro que preocupa más la política que las consecuencias en los ciudadanos, muere en un accidente de helicóptero el presidente de Irán. No seré yo quien llore la desaparición de un hombre que dejó sin derechos a las mujeres de su país, pero me aterra que su muerte genere aún más tensión en la zona y por ende en el mundo entero.

Martes

Mientras el «león» Milei se lo pasa pipa con todo este circo de dimes y diretes que no para de reproducir y utiliza para la exaltación de sus seguidores, de manera bochornosa, el ministro Puente vuelve a la carga con declaraciones, al recibir el premio Limón… «Conozco algún asesor que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gintonics diarios… Cuando se decidan a instaurar el premio macedonia, que como todos saben es una locura de frutas, espero que me consulten porque tengo una clara candidata». Como Milei, Puente, diciendo sin decir, busca el enfrentamiento y la exaltación. Ni le responden. Ya le han visto el truco. El circo es todo suyo y hay quien ya empieza a sospechar que la provocación a Milei fue premeditada y con la vocación de que se generase este ruido con la ultraderecha que beneficiara al PSOE de cara a las europeas.

Miércoles

Pues nada, se tumba la ley contra el proxenetismo del PSOE. Sus socios porque dicen no creer en ella. Los populares porque pidieron discutirla antes y que no se utilizara de manera electoralista… ¿Quién se queda como estaba? Los proxenetas y los puteros, tan felices, y las víctimas de trata, esclavizadas… ¿Y las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente y piden regulación? Pues nada, deseando ser autónomas y pagar cuota, gestor y cuota trimestral… O que las contrate el proxeneta entregado a los derechos sociales y les haga un contrato indefinido, hasta que se jubilen a los 65…¿A que sí?

Jueves

Pues hoy comienza la campaña electoral tras el paso de Sánchez por el Congreso, que supuestamente iba a dar explicaciones sobre su esposa, pero que tras decir «mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable» ha decidido anunciar el reconocimiento del Estado de Palestina en dos días, junto a Noruega e Irlanda. … Un reconocimiento que a su socia Yolanda Díaz le parece poco, porque ella quiere que implique la desaparición de Israel… Israel llama a consultas a sus embajadores en esos gobiernos… Unos dicen que el reconocimiento es un premio a los terroristas de Hamás, otros que se quedará en algo simbólico… La realidad es que es una respuesta a las demandas planteadas con un acto terrorista y eso siempre tiene consecuencias. Por si todo esto fuera poco, la líder de Podemos, Ione Belarra, presenta una «ley contra la desinformación», acusando de corruptos a Susanna Griso, Pablo Motos, Ana Rosa, Ferreras… La presidenta del Congreso, Armengol, dice que retirará los nombres del diario de seriones…, pero ¿cómo se atreve señora Belarra?

Viernes

Se tumba la ley del suelo, los socialistas no consiguen aprobar ni una…Y Felipe González va a «El Hormiguero». Siempre me impactó. Lo sigue haciendo. Creo que le volvería a vota) y dice que «una cosa es gobernar y otra estar en el Gobierno». Nada que añadir.