Abby publica el vídeo que grabó en su "peor momento" preparando la Velada del Año: "No sé si recordaré lo que ocurrió hoy"

Abril Gené Capriles, conocida como Abby, conquistó la atención pública en la noche de este sábado no solo por su triunfo en el combate, sino por su desgarrador testimonio. Su victoria en la Velada del Año V ha estado marcada por una profunda revelación emocional que expone los entresijos de su preparación. Tras el evento celebrado en Sevilla, Abby, con más de 180.000 suscriptores en YouTube, ha compartido un vídeo con el que muestra su vulnerabilidad y fortaleza interior.

En un emotivo video que ya supera las 130.000 visualizaciones, Abby desentraña su travesía personal, manifestando con lágrimas y una voz entrecortada la inmensa presión que experimentaba a semanas del combate. "Queda un mes y medio para la velada y quiero grabar este video porque no sé si recordarás esto...", comienza su relato. Durante la grabación, Abby se muestra visiblemente afectada: entre lágrimas y sin maquillaje, habla de hándicaps como ansiedad, presión por el rendimiento, hambre permanente y temor a desarrollar una relación poco sana con la comida. Incluso reveló que llegó a decirle a su psicóloga que se planteaba "tirar la toalla”.

Remarca el contraste entre sus emociones y el compromiso con su comunidad: “Si no me grabara así no estaría siendo sincera ni contigo ni con nuestra comunidad”, dice, hablándole a su 'yo' del futuro. También muestra su preocupación por el impacto del proceso en su salud mental y física ("con el cuerpo, con la cabeza, con los pies..."), aunque mantiene esperanza: incentiva a su “yo del futuro” a recordar el sacrificio y valor de todo el esfuerzo, pase lo que pase en el combate.

Las reacciones de los seguidores de la Velada no se hicieron esperar

La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, se ha transformado en un fenómeno cultural que va más allá del entretenimiento. Abby se mostró como una voz que busca visibilizar las complejidades de la salud mental en el mundo de los creadores de contenido debido a que su victoria por decisión dividida contra RoRo representó más que un triunfo deportivo: fue una declaración de resiliencia. La controversia del combate quedó eclipsada por su exposición de los desafíos emocionales enfrentados durante su preparación.

Su testimonio resonó profundamente entre sus seguidores, quienes reconocieron su autenticidad y valentía. La comunidad digital aplaudió su disposición a mostrar sus fragilidades, convirtiendo su experiencia en un mensaje de superación y honestidad.