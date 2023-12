La crónica de Marta Robles: «Bloqueator», libros políticos, traiciones y reuniones

Lunes

Óscar Puente se convierte en «Bloqueator» y no para de bloquear en X —antes Twitter— a todo hijo de vecino, incluidos tres concejales y el alcalde de Madrid. A todos menos a la presidenta porque «a mí también me gusta la fruta», dice. O porque es el objetivo que le han marcado y por eso anda empeñado en reunirse con ella, aunque como ministro le toque hacerlo con consejeros. Igual no lo sabe, porque acaba de llegar… Y ha llegado por gañán. Por esa primera intervención de rockstar de cuarta regional en el Parlamento, donde dejó claro que era muy chusco. Tanto que Pedro Sánchez decidió lanzarlo contra Ayuso, porque es el hueso que no se atreven a roer otros perros… A mí, todas estas puestas en escena de políticos montapollos y gañanes me importan poco, lo que sí me concierne y me indigna es que todo ese baile de zafiedad se traduzca en inseguridad en los servicios de Cercanías de Madrid, donde los trabajadores de Adif y Renfe denuncian la falta de personal y de mantenimiento de servicio, y hasta dicen que han llegado a «tener que pedir piezas por Aliexpress».

Martes

Semana muy «políticamente literaria». El lunes presentaba su libro (es decir, el de Irene Lozano, que Sánchez escribe poco) el presidente, arropado por los suyos —«Bloqueator» incluido, a quien Pedro recomendó que dejara X, como él, en manos de un Community Manager, cosa que no hará porque le gusta bloquear—, y Sarkozy también presentaba el suyo, «Los años de las luchas», aplaudido por lo más granado del área popular. Dos presentaciones en un día, y una tercera el martes, la del libro del expulsado del PSOE Nicolás Redondo Terreros, «No me resigno», acompañado por Alfonso Guerra. Lástima que esa «no resignación» no pueda contra lo que para el propio Nicolás Redondo ha sido el motivo de que hoy fuera un día muy triste: la votación de esa misma amnistía que él tanto criticó y que desencadenó su salida del PSOE.

Sánchez presenta su libro ‘Tierra firme’ Eduardo Parra EUROPAPRESS

Como curiosidad les cuento que dos días después de esta presentación y de la votación de la amnistía que ha prosperado gracias a los votos del Gobierno y sus socios, y solo ha tenido en contra al PP, a Vox a UPN y Coalición Canaria, Sánchez ha reivindicado el legado del exsecretario general de UGT, Nicolás Redondo padre, como una persona «clave en la transición», recordando en un vídeo su trabajo encaminado hacia el diálogo social y por la consolidación de derechos y libertades… Lo hace tres meses después de echar a su hijo del partido, que sabe de diálogo social como su padre, y no de «negociaciones». Con todo lo que me queda por leer, no creo que lea ninguno de los tres. Casi me voy a esperar al próximo de alguno de los líderes de Podemos, donde se cuente qué ha hecho desaparecer a su partido. ¿Que todavía quedan los restos del naufragio? Con las dimisiones tras la ruptura con Sumar le quedan dos telediarios.

Miércoles

Moción de censura en Pamplona contra la alcaldesa de UPN, por parte del PSN y Bildu. Como lo leen. Se la acaban de cargar. El portavoz de EH Bildu Joseba Asiron será el nuevo alcalde gracias a los votos socialistas, a partir del 28 de diciembre. La moción de censura se produce solo 179 días después de que Cristina Ibarrola, la candidata más votada en las elecciones del 28 de mayo, fuera investida alcaldesa, con el respaldo de nueve concejales y dos del PP. ¿Creen ustedes al PSOE cuando niega que este pacto sea el pago por la investidura de Sánchez? Bueno, a estas alturas a Sánchez no se lo creen ni en su casa, aunque sean capaces de justificar todos sus actos con tal de que no llegue «la extrema derecha».

Joseba Asiron (EH Bildu) registra la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona EUROPAPRESS

Jueves

El día acaba con el desmentido de Sánchez de una posible reunión con Puigdemont en el extranjero que los medios anunciaban para los próximos días (no podría ser en España sin estar resueltos todos los recursos de la amnistía, porque está votada, pero recurrida ante el Constitucional). «En mi agenda veo una reunión con Aragonés», dice. Pero, hombre, ¿cómo se van a reunir si ni se saludan en Bruselas al coincidir? Solo se hablan desde la tribuna… O mejor dicho, Puigdemont le amenaza desde ella con «consecuencias desagradables» si no se cumplen los acuerdos ¡Lo que vas a sudar los votos de Junts, presidente! Y los de Esquerra, que ya sitúa las elecciones catalanas al final del año 2024.

Viernes

Como toda la semana, siguen llegándonos imágenes de una Gaza destruida. «No dejemos de perseguir a Hamás, pero tengamos más cuidado», dice Joe Biden a Netanyahu. Las terribles imágenes desde el atentado de los terroristas hasta hoy quedarán para la historia.