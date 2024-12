La crónica de Marta Robles: Semana judicial «horribilis»

LUNES

Aldama vuelve a declarar ante el juez ¿Qué dice el «nexocorruptor» esta vez? Pues que pagó tres pisos turísticos a los que Ábalos y Torres acudieron con señoritas y también hasta cuatro millones en comisiones por la adjudicación de obras públicas… El PSOE anuncia querella por calumnias e injurias… Entretanto, la UCO detiene a Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros de Aldama al PSOE de Ferraz… Parece la historia interminable de una presunta organización criminal…

El empresario Víctor de Aldama, sale en libertad de la cárcel de Soto del Real. SERGIO PEREZ Agencia EFE

Con todo, hoy la actualidad tiene nombre propio Isak Andic. El fundador y propietario de Mango falleció en un accidente mientras paseaba con su hijo. Además de su familia y amigos, toda la industria llora la pérdida de este genio de la moda.

MARTES

Hoy declara Koldo. ¿Qué dice el exasesor del exministro Ábalos? Pues, naturalmente, lo niega todo. Si alguien pensaba lo contrario es que es un pichón, que diría el presidente del Gobierno… El asesor de Ábalos dice que no cobró ninguna comisión y que niega conocer si la han cobrado otros… Y cuenta un cuento del asunto de la tal Jessica, amiga de Ábalos. ¿De las mascarillas? ni entró; no tenía potestad… ¿Y de los viajes de su hermano a República Dominicana? Que no iba a cobrar comisiones como dijo Aldama, sino en viajes de carácter «empresarial o vacacional…» Hale. Limpio como una patena…Pero…, no convence al juez. Y eso que ha contestado a todas las preguntas, excepto las relacionadas con el caso Delcy, la vicepresidenta de Venezuela que paseó su cuerpecillo por Barajas con unas maletas, estando vedada en Europa.

Comisión de investigación por el caso Koldo, con la declaración del propio Koldo García. © Jesús G. Feria La Razón

A Koldo se le acusa de pertenencia a banda criminal, cohecho y tráfico de influencias. Y quiere salvar su nombre, pero más aún, a toda costa, el de Ábalos…y el de Sánchez. «No voy a perjudicar absolutamente a nadie», dice a una periodista de «Espejo Público» y también «no me siento defraudado con la Guardia Civil, habría que mirar más arriba». Pues nada, que mire al cielo a ver si llueve café del campo…

En el cielo, si hay, espero que esté Marisa Paredes. Una diva de nuestro cine patrio. D.E.P.

MIÉRCOLES

Hoy le toca declarar a Begoña Gómez. Tercera vez. ¿Qué dice? Que no había ánimo de lucro y que no se apropió del software de la cátedra que cogidiría. También que firmó cartas sin apoyar a Barrabés… Parece que esto último sí está probado, pero como está en calidad de investigada, puede mentir, así que… Solo ha contestado a las preguntas del abogado y como mejor le pareceía. Es la ley. Pero la asesora de Begoña Gómez, en calidad de testigo sí tiene que decir la verdad y ha dicho que solo llevaba su agenda. Me lo creo. En esos puestos a veces se mezclan las cosas privadas con las públicas, pero…Ella dice que las cartas que firmó apoyaban a un programa no a empresas…, haría lo que le dijera su jefa y ya está. Entretanto su marido, el presidente del Gobierno, se encuentra un buen pastel en el Congreso. Puigdemont que ya lo había advertido: se alía con PP y tumba el impuesto a las energéticas… Castiguito del socio al Gobierno, que ha podido sacar adelante la ley de eficiencia de la Justicia, de puro milagro, pactando con Podemos…

Fuera de la política, preocupa el estado de salud de Raphael, que ha sido ingresado en urgencias tras sufrir un accidente cerebrovascular.

JUEVES

Y seguimos para bingo judicial: el futuro de Ábalos se complica porque el Supremo ha pedido al Congreso que levante su inmunidad parlamentaria para investigarle por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización. Él, por su parte, denuncia a la Guardia Civil por interceptar la correspondencia que le llevaba Koldo García… Y aprovecha para negarlo todo otra vez…

VIERNES

Nos desayunamos con la vehemente declaración del presidente del Gobierno, tras saber que había ¡¡¡cero!!! mensajes en el teléfono del fiscal general del Estado (caso filtración novio de Ayuso, por si se han liado). «¿Quién va a pedir disculpas?», dice, sin reparar en que ese borrado deja en evidencia que, muy posiblemente, tenía algo que ocultar…Los mensajes están en otros móviles y el fiscal Salvador Viada declaró en «Espejo Público» haber visto a Álvaro García Ortiz manipulando su móvil. El presidente exige que se pidan disculpas. Y otro fiscal, Gordillo, también en «Espejo Público» que dimita ya García Ortiz…

Demasiadas declaraciones judiciales, en tanto los políticos olvidan lo fundamental: Valencia abandonada, gente que no pude pagar un alquiler ni comer caliente por toda España. Menos mal Raphael, que ya está mucho mejor y a punto de irse a casa…