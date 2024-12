Última hora del "caso Koldo": El exasesor de Ábalos declara en el Supremo, en directo

El empresario Víctor de Aldama ha adquirido la condición de colaborador de la Justicia. Tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía han otorgado veracidad a su testimonio autoincriminatorio contra cargos del Gobierno y del PSOE por su presunta implicación en la trama corrupta vinculada al «caso Koldo». Es una circunstancia determinante para evaluar el papel del comisionista y el alcance y el crédito de sus revelaciones. Los tribunales y el Ministerio Público han sido los fedatarios de su relato en sede judicial. Si no fuera así, la orden de puesta en libertad que le permitió salir de prisión no se habría cursado e incluso alguna de las partes habría solicitado su regreso a la cárcel tras comparecer ayer en el Alto Tribunal, lo que no aconteció.

