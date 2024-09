La crónica de Marta Robles: Terrorismo, buscas que estallan y un plan de regeneración ¿democrática?

LUNES

La paciencia de Maduro tiene un límite y no es muy amplio. Les suele pasar a todos los dictadores: no les gusta que les llamen dictadores ni que cuestionen sus medidas dictatoriales. ¿Qué hace Maduro cuando se meten con él? Contraataca. ¿Cómo? Como lo hacen los dictadores: encarcelando a cualquiera, acusándole de terrorismo. En este caso les ha tocado a dos turistas españoles. No se sabe nada de ellos. Eso también es típico de los dictadores. Y peligroso…

También es peligroso que los americanos tengan armas. Bien lo sabe Trump, que lleva ya dos disparos, por suerte fallidos en esta campaña… (Por cierto que tanto él, claro, como Kamala han declarado que tienen armas en sus casas). Este lunes, también ha sido una noche caliente en Ceuta pero… ahora sí, mira tú, los marroquíes han decidido blindar la frontera.

Está el mundo calentito. Habrá que llamar a miss Cataluña para que nos de unas clases de notabilidad, de esa que a ella le sobra. Porque se ha hecho notar… Ah no, que notabilidad viene de notable y no de notorio… Qué lío...

MARTES

En Venezuela siguen inculpando a los dos españoles ¿de qué? «turismo de aventuras: vienen a poner bombas y matar gente». Dicen los hombres de Maduro ¡que los ha mandado el CNI…! La cosa es seria, no se sabe nada ellos. El Gobierno no dice nada. Está volcado en un asunto mucho más importante: poner en marcha ese famoso Plan de Regeneración Democrática que a Sánchez se le metió entre ceja y ceja en aquellos días horribilis en los que a punto estuvo de dejar la presidencia del Gobierno. ¿Que no? ¿Que nunca pensó en irse? ¿No me digan…? ¿Qué pretende con esa «regeneración democrática»? Pues decidir qué medios sí y qué medios no, qué medios son los buenos y cuáles los malos… Y lo harán a su criterio, claro. Así que, échense a temblar, que viene el pensamiento único. Por cierto, que parece que hay un tema en el que hay bastante acuerdo en el Congreso, hasta del PSOE y del PP, ¿cuál? Endurecer las penas a los reincidentes… Y se me ocurre: ¿a los reincidentes en mentir en el Congreso les impondrán alguna pena? En fin, menos mal que hay que celebrar las novedades y mejoras en la ley del ELA.

Pedro Sánchez Afp Afp

MIÉRCOLES

5.000 buscas de integrantes de Hizbolá explotan por sorpresa, hay 11 muertos y 3.000 heridos y mucho miedo. ¿Cómo puede haber hecho eso. ¡Netanyahu!? Porque todo apunta a Netanyahu, aunque él calle. Dicen que los buscas se fabricaron en China, pero que fue en Hungría donde les integraron los explosivos. ¿Esto lo hicieron los hombres de Netanyahu? ¿Los mismos que a los que les colaron una ataque terrorista brutal de un día para otro? Ay, Señor. Tal y como anda el mundo no es de extrañar que desde Venezuela incriminen cada vez más a los dos pobres españoles que pillaron por banda (ahora dicen que se relacionaban con prostitutas), tampoco que Ábalos quiera que le vuelvan a admitir como afiliado en el PSOE. Claro, como no han conseguido encontrarle nada más que lo de su amiga Jessica…que le acompañaba en los viajes, pero, según dice él, sin que se le pagara dinero público.

JUEVES

Sigo impactada con el caso de Gisèle Pelicot; uno de los 15 violadores declara que sí lo hizo, pero no de forma voluntaria, sino bajo las órdenes del marido de Gisèle… Ya sabemos que es un monstruo (aunque quiera victimizarse diciendo que fue abusado de niño) pero, que quieran quitarse las culpas de encima los otros violadores no es de recibo. Son todos unos criminales y seres repugnantes.

Gisèle Pélicot (centro),en la apertura del juicio, en Aviñón, junto a su hija Caroline Darian (segunda desde la izquierda) y su hijo AFP

No repugnante, pero sí inexplicable me parece que PACMA pretenda que se retire del Festival de San Sebastián el documental de Albert Serra sobre los toros…¡sin siquiera haberlo visto! «Consideramos que este tipo de representaciones plantean graves preocupaciones éticas», dicen. Y también que al centrarse en las experiencias de Roca Rey y Pablo Aguado, «humaniza una práctica violenta». ¿Y cuándo se ha hecho alguna peli sobre etarras, por ejemplo? ¿O cuándo alguna sobre delincuentes? ¿Solo las admitirían si tienen carácter adoctrinador y moralizador? ¿O no les preocuparían siempre que no salieran animales en ellas? Pobre Rebordinos (director del festival), que cada año tiene una reivindicación más loca y se las ve y se las desea para defender que en el cine (que es arte) quepa todo. Como debe ser.

VIERNES

Acaba la semana peor que empezó con respecto a Venezuela …, aunque la Eurocámara reconoce a Edmundo González como presidente electo. ¿Qué pasa con los españoles detenidos? Puro terrorismo de Estado en una semana, sin duda, terrorista…