La crónica de Marta Robles: Vergüenza en el Congreso, puteros/pederastas absueltos y demasiado Koldo

LUNES

Aniversario de la matanza del 7 de octubre en la que Hamás asaltó la frontera con Israel y asesinó a 1.200 personas y 251 fueron secuestradas; 116 continúan cautivas. Israel muestra su dolor guardando un minuto de silencio. Netanyahu advierte «seguiremos luchando, no me rendiré», mientras el mundo musulmán celebra la fecha como una gran victoria. Desde entonces hasta hoy, más de cuarenta mil personas han muerto en esa guerra que iniciaran los terroristas, que Israel no piensa detener y que ha convertido Oriente medio en un polvorín.

Entretanto en EEUU, más allá de su apoyo a Israel y de la propia campaña electoral, la mujer del candidato Trump saca un libro. ¿De verdad Melania ha decidido elegir este momento para hacerlo, sin preguntarle a su marido? ¿Y no es raro que esta mujer a la que apenas le hemos escuchado un «gracias» o «por favor» justo se posicione a favor del aborto que rechaza su marido y su partido? Llámenme malpensada, pero me suena a «haz esto nena, que si tú haces de policía bueno y yo sigo de policía malo, amplío mi espectro de votantes…» Sorry, Melania, yo no te creo…

Former first lady Melania Trump'Äôs memoir released in US JIM LO SCALZO Agencia EFE

MARTES

Mientras en EEUU se espera la devastadora llegada del ciclón Milton, a mí me ha dejado devastada el desarrollo de ese caso de prostitución en Murcia, donde a una panda de puteros que tuvieron sexo con adolescentes, captadas a las puertas de los colegios y las discotecas porque ellos las demandaban, les han quitado la pena de prisión, con la condición de que no vuelvan a delinquir en dos años, no se acerquen a las víctimas en un plazo de dos años y un curso de reeducación sexual. Parece que cinco de las victimas (vuelvan a llamarme malpensada, pero no saben cuánto me extraña) pidieron que los acusados no entraran en prisión y que se les concediera otra oportunidad; otras cuatro víctimas, en cambio, exigieron que los metieran en la cárcel y otras dos no se pronunciaron…El caso es que los puteros arrepentidos no acabarán entre rejas... Aún está por ver si lo harán las tres mujeres, que también se prostituían y buscaron a las menores para satisfacer la demanda de los empresarios, y el tipo que trasladaba a las adolescentes a los lugares de los encuentros. España esta llena de puteros/pederastas. Algunos se toman el café a nuestro lado, con cara de buenos, tras beneficiarse a niñas de 15 años...

MIÉRCOLES

¿En el Congreso se trabaja? Todos los miembros de la Cámara han votado al unísono que se rebajen las penas a los etarras…¿Los populares también? Pues es que ¡no se leyeron la letra pequeña y no se enteraron! Es para llorar de la vergüenza y la impotencia…Ahora unos y otros se increpan. El PP acusa al PSOE de «bajeza moral» y el PSOE contesta que es que tuvieron tiempo para votar lo que votaron y que lo votaron porque no se van a rebajar las penas… Pero parece que, así como no es verdad que la Unión Europea obligue a que se tengan en cuenta las penas impuestas por Francia a los etarras, como ha dicho Sánchez, sí se hace (no diga que no, presidente) significará una rebaja de penas para los peores asesinos de ETA…

JUEVES

Nadal ha dicho adiós. Con todo el dolor de su corazón, pero a mi entender, a tiempo. El mejor deportista de la historia de España llevaba dos años fallando no por falta de talento o esfuerzo deportivo sino por problemas físicos. Una despedida a tiempo es una victoria. Otra a sumar a su palmarés.

Nadal - Djokovic, en directo hoy: Juegos Olímpicos París 2024, en vivo Agencia AP

VIERNES

El caso Koldo lleva persiguiéndonos toda la semana. ¿Novedades? La UCO en su informe de 232 páginas remitido al juez Ismael Moreno, señala que Aldama, presunto «conseguidor» de la trama se habría valido de su relación con Ábalos y su asesor Koldo García para «influir» en la concesión del rescate de Air Europa. Se mencionan pagos en efectivo supuestamente recibidos por Koldo, y de otras contraprestaciones a Ábalos… Como el exministro continúa aforado (le echaron del PSOE, en cuanto salto este asunto de las mascarillas, pero no quiso dejar el escaño…) solo el Supremo podrá investigarlo…

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos comparece este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 06 05 2024 © Alberto R. Roldán La Razón

Todo es un lío, porque Aldama, además, anda en otros entramados y le han pedido prisión por un fraude de hidrocarburos… ¿Algo reseñable en el informe de la UCO? que Delcy Rodriguez, muy amiguita de Aldama, estuvo en España aquella noche de enero de 2020, tras ser invitada por el propio Ábalos, quien informó previamente a Sánchez, que aprobó con un escueto «bien», aunque la vicepresidenta de Venezuela tuviera prohibida la entrada en el espacio Schengen… (Continuará).