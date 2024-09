Melania Trump rompe récords: ¿desbancará a Michelle Obama como reina del "soft power"?

La mujer de Donald Trump y exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha roto su proverbial mutismo para promocionar sus memorias. Esta misma semana sorprendía al mundo enorgulleciéndose y defendiendo los desnudos fotográficos de su época como modelo. "¿Es que ya no podemos apreciar la belleza del cuerpo humano?" Comparó su desnudo con la representación de la figura femenina en el David de Miguel Ángel y en Lady Godiva de John Collier.

Donald Trump y su esposa Melania se dirigen a la Prensa en la fiesta de Año Nuevo en Mar-a-Lago (Florida) larazon

El arranque no ha podido ser más oportuno para un libro en que el que, según advierte, va a contarlo todo. La publicación está prevista para el ocho de octubre. Teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones, ¿es una buena estrategia hacerlo ahora? ¿Favorecerá a su marido o perjudicará su campaña presidencial?

La exmodelo, de 54 años, ha anunciado su libro, titulado simplemente "Melania" en un vídeo de 48 segundos. Con imágenes en sepia y vestida con una americana cruzada de pata de gallo, avanza el relato de su biografía. Se remonta a sus orígenes e ironiza sobre el intento de asesinato de su marido el pasado mes de julio. Por la narrativa y su puesta de escena, es como si la novela que presenta fuese de misterio.

Aunque faltan todavía dos semanas, Melania ha conseguido que se hable de su libro. El publicista Robert Couri Hay, amigo de la familia Trump, da por bueno el camino que ha escogido Melania para dar a conocer su mundo. "Ella no se va a sentar con Oprah ni va a ir al programa de entrevistas 'The View', así que esta es su manera propia y controlada de abrir a la gente a su mundo". Dado su carácter reservado, habría preferido retirarse de la vida pública, pero es consciente de que, como esposa del candidato republicano, tiene un rol que cumplir.

Saturación de pensamientos de izquierdas

Skyhorse, la editorial del libro, no ha avanzado demasiado en cuanto al contenido de estas memorias escritas de puño y letra por ella misma, según ha informado Melania. La editorial es conocida por aceptar libros que otras editoriales consideraron demasiado controvertidos. Tony Lyons, su presidente, ha declarado que uno de sus objetivos es conseguir un volumen mayor de títulos conservadores en las librerías, puesto que creía que estaban saturados de opiniones de izquierda. Tuvo éxito de ventas con obras de otras figuras cercanas a Trump, como Rudy Giuliani, Michael Cohen y Robert F. Kennedy Jr. "The Case Against Impeaching Trump", de Alan Dershowitz, abogado de Harvard y aliado del expresidente desde hacía mucho tiempo, se convirtió en un éxito de ventas del "New York Times".

Republican presidential nominee Donald J. Trump (C-L) stands with his wife Melania (C-R) after speaking on the final day of the Republican National Convention (RNC) at Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, USA, 18 July 2024. JUSTIN LANE Agencia EFE

Por otra parte, las biografías de primeras damas suelen ser garantía de éxito. "Becoming", de Michelle Obama, fue la autobiografía más exitosa en la historia editorial moderna en el momento de su publicación, en 2018. La de Melania ya ha ocupado el primer puesto en las listas de los libros más vendidos en preventa de Amazon.

"La mitad del país está en el mundo de Trump, la otra mitad no", advierte Hay. "Esa segunda mitad todavía está profundamente interesada en Melania, alguien que después de todos estos años sigue siendo una esfinge inescrutable".