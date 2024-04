El diario de Amilibia: Broncano le cura el grano

Me imagino que Él nunca se lo agradecerá bastante a Cascajosa, la interina de la Casa. Y a Broncano, Oso Hormiguero que tratará de merendarse a las hormigas motoristas por lo menos durante dos temporadas. Dicen las malas lenguas y los sabios analistas del negociado televisivo que Pablo Motos es para Él un grano en el ano, y para reducir un grano en el ano, nada como la crema Broncano . Es un presentador plurinacional: nació en Galicia, creció en Jaén, vivió en Vallecas y ahora dicen que anda buscando chalet en La Finca. Aparte de la estatura y su sentido del humor, tiene algo más en común con Él. Ambos pueden presumir de hermanos músicos: el de Broncano es clarinetista y dirige la orquesta de Tenerife, y el del presi es director de orquesta, gestiona dos conservatorios en Badajoz y recientemente ha sido nombrado asesor del Teatro Real. Atención, Feijóo.

Leo: «El fichaje de Broncano blinda el poder de Moncloa en RTVE». Las cosas se hacen bien o no se hacen. Todo poder debe de ser blindado para protegerlo del fuego enemigo e incluso del fuego amigo. Así, blindada la Moncloa, blindado el coche oficial, blindado el Falcon, blindado el móvil contra posibles «Pegasus», blindada la Bego y blindado Broncano, todo parece bien dispuesto para las guerras que se aproximan: Él contra Ayuso, Ayuso contra los que no gustan de la fruta, Puchi y Otegui contra el castellano, Tamara Falcó contra los vientres de alquiler, Vinicius contra las gradas racistas, Bertín Osborne contra los preservativos y El Hombre de Sánchez contra El Hombre de las Hormigas. Ahora, cuando David pregunte a sus invitados por el dinero que tienen en el banco, la mayoría podrá responderle: «Seguro que no tanto como tú». A menos que invite a Amancio Ortega, claro.

El circo se anima.