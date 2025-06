De Anabel Pantoja a Dulceida o Nagore Robles: Llegan los invitados a la boda de Susanna Bicho y Guille Valle

Después de cinco años de amor y meses preparando su boda, por fin [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/susana-molina-intima-anabel-pantoja-puedo-aconsejarle-nada-porque-nunca-vivido-situacion-asi-ojala-que-viva-nunca_20250131679c8ada797cbb00013bfb9a.html|||Susana Molina –Susana Bicho en su faceta de influencer-]] ya es una mujer casada. En la calurosa tarde de este viernes le ha jurado amor eterno a Guille Valle, precisamente el día en el que se cumplen cinco años desde su primera cita. Los nervios estaban a flor de piel, como así se observaba a las puertas de la finca a las afueras de Madrid en la que ha tenido lugar la ceremonia civil y la correspondiente celebración.

Una que la novia decía que iba a ser normalita, aunque ha terminado siendo todo un fiestón en la que no han faltado numerosos rostros conocidos. Esta ha sido una de las bodas con más influencia de la temporada, no solo por la condición de influencer de la novia, sino también por el nutrido grupo de amigas con idéntica profesión que se han citado. La que más expectación generaba, sin duda, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/anabel-pantoja-pronuncia-huida-isabel-pantoja-espana-republica-dominicana_20250613684c2c954d20a30b71f9e455.html|||Anabel Pantoja]], que ha sido de las últimas en hacer acto de presencia. No tanto porque quería realizar su aparición estelar, pues lo hacía en taxi y sin pararse a comentar nada con los periodistas, sino porque le ha pillado un atasco monumental.

[[CONTENT:Image|||684c5885a9f25300070b8a53|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/2143C566-5467-4BC3-991E-E92E26034F52/30.jpg]]

El día mágico de Susana Bicho, rodeada de amigas

Susana y Guille no son supersticiosos, pues se casan un viernes 13. Querían festejar el intercambio de alianzas a modo de celebración del amor, haciendo testigos de su felicidad a sus familiares e íntimos amigos. En total, un nutrido grupo de caras sonrientes que sumaban 200 invitados. Una lista cortada a tijera porque la influencer se excusaba y decía no ser 4b0b6c01-e719-46a0-9276-bf411f3dcfa2_doubleQuoteCursiveOpen_ultramillonaria”. Aun así, no han faltado sus incondicionales, más allá de su fiel compañera de vida, Anabel, que acudía con un vestido de tirantes negro de la mano de su novio, un [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/david-rodriguez-enfrenta-multa-cometer-tres-infracciones-que-casi-terminan-atropello_202506116849c1d5687ba4564a9577d2.html|||David Rodríguez]] que no ha arriesgado en su look y apostaba por el clásico traje de chaqueta negro con corbata burdeos.

[[CONTENT:Image|||684c584eab87b0e4ebc3c004|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/1F018607-CCD5-4F49-9C17-E03EABC28219/30.jpg]]

De las primeras en hacer acto de presencia en la finca y arropar a Susana Molina en su gran día ha sido [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/lifestyle/moda/dulceida-viste-novia-diseno-vicky-martin-berrocal-celebrar-toda-boda-presentacion-documental_2025040367ee2256b3561600018ec1e5.html|||Dulceida]]. La influencer llegaba también en un VTC, acompañada por supuesto de su esposa, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/dulceida-alba-tuvimos-semanas-muy-agradables-nacimiento-nuestra-hija_202505136823129257a5aa2cde21fe39.html|||Alba Paul]]. La primera derrochando simpatía, sacando la cabeza por la ventanilla para saludar a los reporteros que aguardan bajo el justiciero sol a su llegada; mientras que la otra de manera más discreta. También, como sucede con Anabel Pantoja, han dejado a su hija en buenas manos, como así pidió la novia que hiciesen todas sus amigas. Es una boda sin niños, pues la intención es que se liberen de responsabilidades por un día para celebrar sin reparos.

[[CONTENT:Image|||684c57c799816100077b383a|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/3016F708-B309-42CF-B2E1-D12C07D3DBDB/30.jpg]]

Una de las grandes sorpresas de la boda ha sido la aparición estelar de [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/primeras-palabras-melyssa-pinto-rollete-mario-casas-estoy-muy-contenta_202505276836070d7b27927d3db349ed.html|||Mario Casas y su nueva novia, Melyssa Pinto]]. Después de tratar de esquivar todas las miradas, fueron pillados recientemente paseando de la mano. Pero ahora la pareja vuelve a confirmar su relación, acudiendo juntos al enlace. Eso sí, a la entrada a la finca separaron sus caminos, ella a pie y él en coche.

[[CONTENT:Image|||684c610e99816100077b3852|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/0CCFDCB8-D4CC-436A-A726-D1C055043D32/30.jpg]]

Más espléndida y cercana se ha mostrado Nagore Robles, que entiende el trabajo de los gráficos y periodistas que cubren la boda de su amiga. No dudó en parar su coche y atender a los medios, compartir preciosas palabras sobre los novios y, de paso, dejar claro que ella también está enamorada, aunque por ahora lejos del altar. Le acompaña su novia, la también influencer Carla Flilia, que prefirió adoptar un papel más discreto.

[[CONTENT:Image|||684c5d7dab87b0e4fbc3c004|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/6B215F1A-3F1B-424F-B7BC-A9B2B0592BF7/30.jpg]]

Súper sonriente llegó Ángela Rozas Sáiz, que en el universo influencer es más conocida como Madame de Rosa. Llegó conduciendo su propio vehículo, parándose a saludar y dejando que el mundo vea su espectacular eleeción para la boda de Susana Molina. Un vestido coronado de pedrería en verde que seguramente conquistará a sus fieles y expertas en moda.

[[CONTENT:Image|||684c5e44a9f25300070b8a61|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/04B151CC-3D45-4785-8637-9F76DCAEB76E/30.jpg]]

Otros muchos invitados, influencers, anónimos y familiares e íntimos de los novios optaron por la comodidad de subirse al autobús. Así evitan el riesgo de coger el coche, por si la noche termina embriagada. Y es que es un día para celebrar, con sus correspondientes excesos, siempre brindado por la felicidad de los recién casados.

[[CONTENT:Image|||684c5ec1ab87b0e4fdc3c004|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/06/13/5A141770-8A81-486E-8700-CC31B1F21522/30.jpg]]