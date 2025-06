José Luis Martínez-Almeida anuncia su baja por paternidad: todo lo que sabemos de Lucas, su primer hijo junto a Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida se acogerá a finales de mes a su baja por paternidad e Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, será la encargada de sustituir al político durante los primeros meses de vida de su hijo Lucas.

Almeida ha descrito a Sanz como "servidora pública, trabajadora incansable" en la que tiene una "confianza absoluta", por lo que ha augurado que "nadie" le echará de menos durante su baja por paternidad. "No podría ser alcalde si no tuviera a Inma, confianza sin límites en estos seis años, que no han sido fáciles", ha confesado el político.

A punto de convertirse en padre junto a Teresa Urquijo

Almeida y Teresa darán la bienvenida a Lucas, su primer hijo, en las próximas semanas. Según adelantó "¡Hola!" hace unos días, la analista sale de cuentas el 24 de junio, Día de San Juan.

Teresa Urquijo arrasa con un vestido 'hippy' en su último plan con Martínez-Almeida antes de ser padres Europa Press

La última vez que el matrimonio reapareció ante las cámaras fue el pasado domingo 8 de junio, durante la Corrida de la Beneficencia, una de los festejos taurinos más esperados dentro del marco de la Feria de San Isidro. La pareja disfrutó de una tarde de toros junto a otros rostros conocidos como Isabel Díaz Ayuso.

Todo lo que sabemos de Lucas

El primer hijo del matrimonio nacerá en las próximas semanas, con la llegada del verano. Lucas es el nombre elegido para el pequeño, en honor a su abuelo paterno, y su padrino será Juan Urquijo, hermano de Teresa. De momento, se desconoce quién será la madrina del bebé.

Martínez-Almeida y Teresa se encuentran ultimando los detalles para el nacimiento de su bebé. La pareja se ha mudado a un piso más amplio en Chamberí, cerca de la familia de la analista, de cuatro dormitorios, tres baños y con un amplio salón comedor.

Un bebé muy deseado

Martínez-Almeida anunció la feliz noticia del embarazo de Teresa Urquijo el 25 de enero de 2025. "Pronto seremos una familia de tres", escribió junto a una fotografía con Teresa en Instagram. Desde que pasaron por el altar, el alcalde de Madrid confesó sus deseos en numerosas ocasiones de formar una familia pronto con la analista y de ser padre, el mayor sueño de su vida. Tan solo un año y dos meses después de convertirse en marido y mujer, el matrimonio dará la bienvenida a Lucas, su primer hijo.