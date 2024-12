El diario de Amilibia: Los nuevos Mortadelo y Filemón

Hay frases que a los vejestorios nos retrotraen al No-Do. Leo: "El PSOE ha blindado a Sánchez: 'Van a por nosotros', apunta un alto dirigente". Franco destituyó al ministro Arburua, y cuando éste le pidió explicaciones por su cese, el dictador soltó una gallegada: "Desengáñese, Arburua, van a por nosotros". La expresión hizo fortuna, como aquella otra de Pío Cabanillas: "¡A las trincheras, que vienen los nuestros!" Hoy, el "van a por nosotros" es el santo y seña de todas las víctimas del país, o sea, de la media España que se cree odiada por la otra media. Leo: "Sánchez erige una cúpula de 'víctimas' con Montero y Cerdán". ¿Lleva a las víctimas a la cúpula para mejorar sus cópulas? Qué detalle. Todo está sabiamente compensado: como el PSOE cree que es víctima de una cacería salvaje, ahora envía a Óscar López a cazar salvajemente a Díaz Ayuso.

MADRID.-VÍDEO: Óscar López, proclamado nuevo secretario general del PSOE de Madrid al no haberse presentado más candidatos Europa Press

Leo: "Ángel Víctor Torres y Óscar Puente dicen no conocer de nada a Aldama". Siguen la línea marcada por el Apolo de la Moncloa cuando, ya publicada su foto con el empresario, confesó no conocerle. Podría ser que Aldama fuera un espectro que sólo se aparece para cantar ante el juez. El fantasma de la ópera. Cuentan que los empleados de la Zarzuela apodaban "Mortadelo" a Don Juan Carlos, por aquello de que cada día aparecía con vestimenta distinta: capitán general, almirante, cazador, motero…Leo: "El coronel que premió a Aldama dice que él y Koldo eran colaboradores del Servicio de Información de la Guardia Civil". Ahí tenemos a los nuevos Mortadelo y Filemón, agencia de información. No es de extrañar, pues, que Aldama sea casi indetectable y los ministros no lo reconozcan: se les apareció disfrazado de Mortadelo. O de Tío Gilito en su montaña de monedas de oro. Van a por nosotros, dicen.