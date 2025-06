Isabel Díaz Ayuso llora la muerte de Esperanza García: "Es una pena tremenda"

Días tristes para la política catalana. Esperanza García, abogada y figura destacada del PP catalán, falleció ayer a los 50 años tras una larga lucha contra el cáncer. Inició su carrera política en Ciudadanos, siendo candidata a la alcaldía de Barcelona en 2007, antes de incorporarse al PP en 2010, donde llegó a ser diputada en el Parlament en dos etapas (2015‑2017 y 2019‑2020).

Desde 2023 ejercía como delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña, nombrada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, papel en el que reforzó los vínculos institucionales entre ambas comunidades. Sus vínculos con el sur le venían de familia, puesto que su marido es andaluz.

Su fallecimiento provocó un homenaje espontáneo en el Parlament, con aplausos de pie por parte de todos los grupos, incluidos el PSC y el PP, reconociendo su inteligencia, elegancia y compromiso político.

Las condolencias han sido numerosas: Alejandro Fernández la definió como “una mujer inteligente, elegante, brillante”, mientras que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Xavier García Albiol, alcalde de Barcelona, también lamentaron su prematura pérdida.

Unos gestos de cariño públicos a los que se ha sumado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La líder popular ha compartido una fotografía en su cuenta de X, otrora Twitter, en la que aparece junto a Gracia años atrás, cuando coincidieron en un acto político.

“Ha fallecido Esperanza García, a quien conocí peleando por el futuro de Cataluña hace muchos años. Es una pena tremenda que se nos haya muerto tan joven. Todo mi cariño para su entorno personal”, ha lamentado la presidenta madrileña.

La confusión con la astróloga Esperanza Gracia

La delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña se llamaba casi igual que Esperanza Gracia, conocida astróloga a la que siguen miles de usuarios en redes sociales en busca de respuestas basadas en su horóscopo.

Esperanza Gracia ha tenido que mandar un mensaje tranquilizador a todos los que se han confundido y han dado por hecho que ha fallecido. “Acaba de fallecer Esperanza Garcia, exdiputada del PP, pero la gente lo está confundiendo conmigo. Me están llegando muchas condolencias, sobre todo a mis amigos y a mi familia que están superpreocupados. No soy Esperanza García, una oración para ella, pero yo todavía estoy viva y me quedan muchos horóscopos por hacer”, ha señalado la astróloga.