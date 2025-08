Andrea Valero, a la conquista del Universo: “La mujer del siglo XXI es emprendedora, moderna y libre”

En la vida, uno nunca sabe cuándo puede surgir la oportunidad de lanzarse hacia lo desconocido. Para Andrea Valero (A Coruña, 14 de mayo de 1997), lo desconocido ha sido convertirse, de la noche a la mañana, en el rostro, voz y corazón de España en Miss Universo 2025. Coronada el pasado 30 de julio en el municipio tinerfeño de Los Realejos, la empresaria tiene dificultades a sus 28 años para asimilar que acaba de comenzar una aventura única en su trayectoria profesional y personal.

Mientras empieza a poner los pies en la tierra, Valero no ve la hora de comenzar a prepararse para el que será uno de los desafíos más exigentes de su vida. Con una línea de meta aún difusa en el horizonte, la gallega se ha sincerado acerca de las primeras impresiones de su reinado, el cual la llevará a Tailandia el próximo noviembre.

Esta ha sido tu primera toma de contacto con los concursos de belleza ¿Qué fue lo que motivó tu participación en Miss Universo España?

La decisión de participar en esta competición fue porque hace unos meses, en enero, empecé mi propio emprendimiento: una agencia de viajes y experiencias de lujo. Esto me hizo sentir preparada para salir de mi zona de confort y dar un mensaje al mundo y a las mujeres. Hay que romper el estereotipo de que una mujer guapa es solo un cuerpo y una cara, porque no es así.

Quiero usar mi ejemplo para seguir promoviendo la idea de que todas las mujeres pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Podemos emprender,ser independientes y convertirnos en líderes de nuestra propia vida.

Sabemos que también estás al frente de la Fundación Alas por Ellas, una organización que has creado recientemente. ¿Qué papel debe de tener una causa social como esta en tu reinado?

Alas por Ellas es una plataforma que quiero que sirva a modo de guía para aquellas mujeres que desean emprender en el futuro. Uno de los pilares consistirá en crear una mesa redonda, donde mujeres exitosas podrán compartir sus consejos, visibilizar sus inicios y los obstáculos a los que tuvieron que hacer frente, motivando así al resto de participantes.

Creo que lo importante tanto dentro como fuera de un reinado es ser cercana a las personas. Tienes que ser alguien capaz de guiar a través de tu ejemplo y demostrar que da igual de dónde vengas, que si tienes un objetivo se puede lograr con motivación y constancia. Hoy en día la educación es muy importante para tener un futuro mejor, y quiero que esa premisa se interiorice gracias a mi proyecto.

Desde el año pasado, Miss Universo acepta como participante a cualquier mujer que sea mayor de edad. ¿Crees que el liderazgo es una cualidad que tiene su propia ‘fecha de caducidad’ o no?

No, la edad es irrelevante. Muchas personas piensan que a los 28 años ya tienes que tener tu vida resuelta: casarte, tener hijos, etc. Yo quiero ser el ejemplo de que todo en la vida llega con su tiempo. Da igual si eres joven o no; nunca es tarde para perseguir aquello que amas.

Andrea Valero fue coronada por su predecesora, Michelle Jiménez. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, impuso la banda LM Gómez Pozo

Nadie tiene que imponerte pautas porque tú eres el dueño de tu propia vida. Eres libre de elegir qué quieres hacer, cuándo lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Ahora con 28 años me veo mucho más madura y preparada que cuando tenía 20.

¿Te ves capacitada para hacer frente al odio y a la crítica en redes sociales? Ignorar cierto tipo de comentarios desde una posición de tal calibre debe ser complicado.

Parte de ser una Miss es tener inteligencia emocional, sobre todo para llegar lejos, y yo lo estoy trabajando cada día. Creo que en ese sentido soy fuerte porque no me da tiempo a leer todo lo que pone la gente en Internet. Obviamente todo el mundo tiene sus favoritas, pero lo que me define como Miss es un cúmulo de aspectos y circunstancias que no todos ven a través de una pantalla y que ni mucho menos se basa en una sola noche.

Aquí tenemos un jurado toda la semana y no solo nos ven, sino que nos hacen una entrevista personal. El consejo que me doy a mí misma y que le doy a la gente es que no lean nada. En ningún momento de la concentración me metí a leer lo que se opinaba de mí. Cada uno tiene su opinión y yo la respeto, porque lo importante es que creas en ti mismo, que sepas cuál es tu área de mejora, y que te veas con capacidad de triunfar en aquello que deseas.

¿Qué parte de esta aventura a Tailandia es la que más esperas con impaciencia?

Tengo muchísimas ganas de empezar con mi preparación, porque ya tengo claro cuáles son mis áreas a mejorar. Creo que cuando te sientes segura, no hay nada que se te resista y eres capaz de comerte el escenario. Tras mi coronación pude intercambiar unas palabras con Miss Ucrania, y aunque no pudimos hablar durante mucho tiempo sí que estoy ilusionada por ir descubriendo al resto de las participantes.

Andrea Valero posa junto a sus dos damas de honor, Rosalía Daud de Canarias (izquierda) y Julietta Salvatierra de Andalucía (derecha) LM Gómez Pozo

Nunca había estado antes en Tailandia, por lo que tengo también ganas de descubrir el país y de vivir un montón de experiencias distintas. Estos días me los estoy tomando con más calma porque es un no parar, pero sé que luego volveré con más fuerza que nunca y lista para dar lo mejor de mí.

Has llegado a vivir hasta en tres continentes distintos. ¿Qué crees que una mujer con una perspectiva internacional como la tuya puede aportar a un reinado de belleza?

Lo bueno de todas estas experiencias de vida que he tenido es que han permitido que me acostumbre a empezar de cero, a relacionarme con gente de diferentes culturas y a abrir la mente a lo desconocido. Creo que precisamente eso es lo que necesita ser cualquier Miss Universo: una persona con habilidades para conectar. Este título abre puertas alrededor del mundo, por lo que su valor es incalculable.

No podemos pasar por alto que eres la primera gallega en casi 20 años en representar a España. ¿Qué crees que hace especial a la mujer de Galicia?

Galicia de por sí es una tierra que destaca por su gente y su cultura. Supone un punto de encuentro, un remanso de paz y de frescura. En ese mismo sentido, la mujer gallega representa esa vitalidad que también caracteriza a la española. Mi objetivo es que se haga notar esa energía por la que tanto se nos conoce.

En Miss Universo estamos acostumbrados a ver el vestido de flamenca como representación española en la competición de traje típico. Si estuviera en tu mano, ¿qué propondrías tú?

Me gustaría que este año se viera algo diferente. Todo lo que llevamos es precioso, pero sí que es cierto que verlo todos los años se hace repetitivo y poco sorprendente. No sé si será algo relacionado con Galicia, pero sí que quiero buscar otras opciones y crear algo que nos represente a su manera. Dependerá mucho de cómo lo enfoquemos, pero un traje ligado a una fiesta regional podría ser una muy buena opción.

¿Qué crees que puede esperar la sociedad española de Andrea Valero?

España puede esperar a una mujer del siglo XXI: emprendedora, moderna y libre. Pero, sobre todo, a una mujer familiar. Los españoles somos personas cercanas y familiares; siempre estamos con los brazos abiertos dándole la bienvenida a cualquiera que venga a nuestro país. Yo quiero representar esa calidez, porque es lo que mejor nos define y es una parte esencial de nuestra identidad.