Javier Milei, enamorado y más "tontorrón" que nunca con la presentadora Yuyito

Javier Milei gasta maneras de rockstar. Es apasionado, desenfrenado, firme, visionario y con el ego a prueba de fuego. Con los Rolling Stones de fondo, celebra la economía –"dijimos que iba a subir como pedo de buzo y ya se empiezan a ver las burbujas", dice- y también el amor. El presidente argentino está enamorado y con su cerebro inundado de euforia acaba de dar un recital romántico en televisión de esos que hacen historia.

La destinataria de su apasionamiento es Yuyito González, una conocida presentadora de la televisión argentina. Se dieron el primer beso el 22 de mayo de 2024 y el 13 de agosto hicieron su primera declaración pública de amor. El día 13 de cada mes lo vuelven a celebrar. Hace solo unos días, Milei fue el entrevistado estrella en el programa de su amada, "Empezar el día", y en cuanto apareció en el plató, la presentadora empezó a caldear el ambiente. Apretándole fuertemente las manos confesó que, cuando se levanta para grabar, a las 6 de la mañana, "mi amor siempre me manda un mensaje". A Milei le despertó una curiosidad: "¿Qué pasa si no te mando el mensaje?". "Si no me lo mandás… puñalada en el corazón", le respondió melosa. "Él es muy lindo, es muy amoroso", continuó.

El presidente argentino se arrancó por Nino Bravo, "Libre", y Elvis Presley, "Unchained Melody". De paso, recordó que tiene dotes para la canción igual que las tiene para dar un golpe definitivo a la inflación. En su juventud tuvo su propia banda, Everest, con la que homenajeaba a los Stones. Además de tararear algunos temas, el político le contó que tiene una colección de Elvis con más de 100 discos y compartió con ella la intrahistoria de la canción de Nino Bravo. "¡Qué lindo momento! Gracias", expresó emocionada. "Soy tu fan".

No era su primera entrevista. Justo hace un año Yuyito tuvo al político libertario en su plató, cuando se encontraba en plena campaña presidencial, y ahí saltaron chispa. Esta vez no había nada que ocultar. "Bienvenido, mi amor", le dijo en su recibimiento mientras sonaba "Me gusta todo de ti", de Rodrigo Tapari. Él correspondió: "Yo te hago una pregunta a vos. ¿Es difícil hacerme una pregunta si estamos todos los días juntos?".

Con las manos entrelazadas, el presidente habló de sus políticas, de economía y de otras cuestiones que interesan al país: "Tomamos decisiones por criterios vinculados a resolver problemas a la gente. Tengo que tomar medidas antipáticas porque estoy convencido. Miro el problema como un trabajo y así se toman decisiones correctas".

La anterior pareja del mandatario fue la humorista e imitadora Fátima Flórez, con quien mantuvo una relación de cuatro meses que terminó en abril de 2024. Los rumores con Yuyito se intensificaron después de acudir juntos a un concierto de ópera en el Teatro Colón. Yuyito tiene 64 años muy bien llevados. Su nombre real es Amalia Josefina Trombetta y fue una de las vedettes más populares de los ochenta y noventa. Era la estrella principal en los teatros de la histórica avenida Corrientes, en Buenos Aires.

Nació el 8 de marzo de 1960, en el barrio porteño de Caballito, y en 1982 llegó a la televisión a través del programa "La peluquería de Don Mateo", donde representaba el papel de una jardinera sexy. De ahí le vino el apodo de Yuyito. En Argentina yuyo es la palabra que se usa para referirse a hierbas aromáticas y medicinales. Después de dos décadas en el mundo del espectáculo, una depresión le llevó a dar un giro espiritual a su vida. Abrazada a fe religiosa de la Iglesia evangélica, pudo salir del abismo en el que se encontraba. Hoy celebra el amor como una bendición divina. "Estoy agradecida a Dios. Lo veo como una bendición". La presentadora tiene tres hijos de dos matrimonios diferentes y es ya abuela.

Para la despedida, la entrevista terminó con una lluvia de halagos y un beso romántico que provocó sonrojo en algunos espectadores. "Pregunta seria, ¿quién carajo nos está gobernando mientras Milei hace circo?", se pudo leer inmediatamente en X, además de otros muchos comentarios. ¿Cómo pedirle calma a Javier Milei ahora que su corazón palpita más rápido que nunca?