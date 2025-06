Manuela Villena, más allá de ser la invitada mejor vestida: politóloga, con un currículum brillante y muy devota de la Virgen del Rocío

Manuela Villena es una de las mujeres que siempre lideran la lista de invitadas mejores vestidas de nuestro país. La esposa de Juanma Moreno se ha convertido en un icono de estilo y se ha convertido en una "it girl", a pesar de su discreto segundo plano mediático.

Una trayectoria impecable

Más allá del mundo de la moda, Manuela Villena cuenta con una impecable trayectoria profesional y brilla por su currículum. Nació en la localidad granaína de Padul en 1980 y estudió Ciencias Políticas, obteniendo 27 matrículas de honor , nueve sobresalientes y dos notables, ganando Premio Nacional Fin de Carrera por sus excelentes calificaciones.

Cuenta con un extenso currículum en el mundo de la política. Al finalizar sus estudios, Villena entró en las Nuevas Generaciones del Partido Popular y comenzó a trabajar en la empresa de encuestas GAD3 con José María Michavila cuando se mudó a Madrid. En la capital comenzó a ser asesora del PP del Ayuntamiento de Madrid hasta 2014, cuando Juanma Moreno fue nombrado presidente del Partido Popular de Andalucía. En la actualidad, tiene un alto cargo de gerente de Relaciones Institucionales en la compañía farmacéutica Bidafarma.

Devota de la Virgen del Rocío

Manuela Villena es muy devota de la Virgen del Rocío y amante de la Semana Santa. Fiel defensora de Andalucía y de sus tradiciones, no sería de extrañar que este año también hiciera el camino junto a otros rostros conocidos.

Juanma Moreno y Manuela Villena en el Domingo de Ramos en Sevilla. Gtres

Apasionada del mundo de la moda, la politóloga es una de las "it girl" que más apuesta en todos sus looks por las firmas españolas. Siempre impecable en todas sus reapariciones, Villena se ha convertido en un icono de estilo y elegancia "made in Spain".