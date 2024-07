Mbappé, Lamine Yamal...¿La respuesta está en el fútbol?

Lunes

Se acabó lo que se daba. Los sueños de la ultraderecha francesa de ocupar el poder de manera inmediata se quedan en el espejismo de la primera vuelta de las elecciones y, en la segunda, se estrellan contra una ciudadanía que sale masivamente a la calle, animada por muchos, entre ellos Kylian Mbappé, cuyo efecto ha sido incontestable (el poder del fútbol). Es una buena señal. El pueblo (donde reside la soberanía nacional) puede frenar a los extremos y exigir a sus representantes políticos que exista comprensión y medidas para una realidad: una Europa, como el mundo, mezclada, y por ello mejor.

Martes

El Supremo archiva el caso Tsunami por el error de García Castellón de prorrogar la investigación fuera de plazo... No, ¿en serio? ¿Después de todo lo que ha dado de sí este asunto, ahora resulta que se queda todo en nada porque se ha confundido el juez? Aunque la cosa beneficie al independentismo, ya se imaginarán que se aprovecha para criticar a la Justicia española... Tanto trabajo de muchos, tanto debate sobre la Ley de Amnistía y los delitos que envolvería, así como la imputación de terrorismo de Carles Puigdemont, pa’na. De verdad, que este país es el del absurdo… ¿Será que hay algo que se me/nos escapa...?

Carles Puigdemont OLIVIER MATTHYS Agencia EFE

Miércoles

Lo de la victoria futbolística de España contra Francia en la Eurocopa es oro puro, pero ese gol de Lamine Yamal, la perla del Barça, a dos días de cumplir los diecisiete años (más joven que Pelé en su día ), en el minuto 22, por toda la escuadra, fue, definitivamente, magia. Para el fútbol y para que el mundo entero se volviera loco con este chaval simpático, divertido y genial, que hace cosas de chicos en las redes, que juega al fútbol como nadie, pero se divierte como el jovenzuelo que es y que tiene padre marroquí y madre guineana, aunque él sea de Esplugues de Llobregat y tan español como cualquiera de nosotros. Todos hablan maravillas de él. Y su figura, su talento y su talante, abren la puerta a nuevos pensamientos sobre los tan aborrecidos MENAS… Habrá quien, gracias a Lamine Yamal, considere, por fin, que entre los chicos que llegan a nuestro país (y que nuestra sociedad necesita), los hay, como entre nosotros, buenos, malos y regulares. Y también algunos excepcionales… ¡Solo que hay que darles la posibilidad de demostrarlo! Urgen medidas para que los centros de MENAS no sean lugares que cercenan las posibilidades de los chicos, los dejan al albur de su aburrimiento y decepción, y los convierten en una amenaza para los vecinos.

Jueves

Vox rompe todos sus pactos con el PP y señala a Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de obligar a sus barones de aceptar el reparto de menores migrantes y de arrodillarse ante Pedro Sánchez. El partido de Santiago Abascal ha anunciado en redes sociales que el Comité Nacional se reúne hoy de urgencia para decidir los próximos pasos. Pues mira qué bien. Menos Vox es más para España. Les cuento que, hace un par de años, coincidí con Santiago Abascal en un cóctel, me acerqué por curiosidad periodística y comprobé que era un tipo encantador en las distancias cortas. Charlamos un momento y le dije que para mí, el problema era que, respetando a quienes les votaban democráticamente, los planteamientos de su partido me parecían rotundamente inadmisibles. Como muestra un botón. La inmigración es el asunto más importante en nuestro tiempo. En España y en Europa. No se trata de negarla o de frenarla (es necesaria e imposible de parar) sino de buscar las maneras de asumirla para que sea beneficiosa para todos. ¿Te vas de los gobiernos, Vox? Pues mejor para España.

Santiago Abascal, líder de VOX © Alberto R. Roldán La Razón

Viernes

El otro día en «Espejo Público» hablábamos de si debe limitarse la edad para conducir… Yo creo que no; que deben ser las condiciones en las que se encuentre la persona las que lo hagan. Las de Joe Biden no son las mejores. Lo vemos día a día. Hoy ha tropezado dos veces en la cumbre de la OTAN. Ha confundido a Zelenski con Putin. E incluso a su vicepresidenta, Kamala Harris con Trump. El presidente de EEUU insiste en que no retirará su candidatura para su reelección, pero hasta en su partido empiezan a mirarle mal… Hay quien dice que Obama y Pelosi han hablado en privado para definir el futuro de la candidatura demócrata; pero si no lo han hecho, alguien debería hacerlo. Y enfrentarse a Biden y convencerle de lo que seguramente él mismo sabe ya: que en sus condiciones intelectuales no puede pretender seguir al frente del país más poderoso del mundo.