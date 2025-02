El padre de Elon Musk desvela el turbio pasado de la familia

El saludo brazo en alto de Elon Musk ha levantado muchas polémicas. Algunos lo identifican con la parafernalia nazi, y ahora es el padre del empresario, Errol, quien ofrece algunas pistas que marcarían los antecedentes de tal saludo. En una entrevista, el progenitor del hoy íntimo amigo del presidente Trump desvela que "mis suegros, los abuelos maternos de mi hijo, eran muy fanáticos del apartheid sudafricano, hasta el punto de que decidieron irse a vivir a ese país durante el Gobierno afrikaner. Ellos solían apoyar a Hitler, no creo que supieran lo que hacían los nazis, pero cuando residían en Canadá estaban afiliados al partido alemán".

Elon Musk Blizzard Entertainment

Las declaraciones de Errol han levantado chispas en la opinión pública y, sobre todo, en Elon, quien, según dicen, está indignado por los descubrimientos públicos de su padre. Y es que estos turbios episodios del pasado no benefician lo más mínimo al magnate. Errol es ingeniero electromecánico y promotor inmobiliario y confiesa que "he sido un padre estricto y mi palabra es la ley". Algo debió pasar con su Elon, porque los dos están muy distanciados y el hijo pidió que en su biografía no se hicieran eco de las manifestaciones que sobre su familia, había hecho a lo largo de los años su progenitor.

En una ocasión, Errol contó que era dueño de parte de una mina de esmeraldas, y su hijo lo desmintió. Eso sí, se sabe que es un hombre muy rico, con negocios muy florecientes en Sudáfrica.