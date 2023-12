Lunes

La noticia de fuera de España este lunes es la extensión de la tregua en la franja de Gaza hasta el jueves… pero el debate sigue siendo hasta cuándo y en qué condiciones continuará un conflicto tan terrible como este, que no llegará a resolverse militarmente… Es todo tan frágil en este penoso asunto, que resulta aterrador.

Mientras, en España (sí, en España) en el País Vasco, en el PNV, apartan a Urkullu. ¿Por qué? ¿A qué se debe si no ha cosechado más que éxitos electorales? Pues… ¡es que las cosas no están facilitas en el País Vasco y la hegemonía del PNV parece más que tocada con el avance de Bildu! Y ya se sabe que cuando las cosas en los partidos políticos se tambalean siempre hay quien quiere redefinir estrategias no le vayan a dejar sin sitio… A Urkullu le apartan y Otegui, dicen, se aparta él; y yo, oigan, se lo agradezco. Qué quieren, soy hija de la democracia y tengo demasiados recuerdos sin asimilar, pese a que reconozca todos los derechos y legitimidades. Que se quede al frente de Bildu tampoco me gusta, porque me trae a la memoria que siempre estuvo ahí y entonces no puedo pensar que Bildu ahora es otra cosa distinta a aquella otra... Que sí, que no me queda otra que reconocer los derechos y legitimidades, pero… ¿Todos? Porque, por ejemplo, no reconozco entre esos derechos no cuento los de un Rey Emérito, del que cada vez que se conoce algo privado, acabamos llevándonos las manos a la cabeza. ¿Un niño haciendo fotos de su relación con una actriz? ¿Una actriz chantajeándole? ¿Todo pagado con nuestros fondos reservados? Lo sabíamos casi todo ya, pero cada vez que nos lo vuelven a contar nos revolvemos… Menos mal que el de ahora es impecable. Ahora, eso sí, con esos antecedentes paternos, siempre anda una lupa sobre su cogote. Y eso no debe de ser nada fácil, máxime cuando unos le quieren exigir lo que no puede hacer y otros no quieren reconocerle lo que hace.

Urkullu Ilustración Platón

Martes

Israel y Hamas prolongan la tregua. Me emocionan los reencuentros de los familiares de los 20 secuestrados por Hamas con los suyos y de los 60 palestinos entregados a cambio. Todos son seres humanos. Incluso los malvados. Y esta es una historia tan delicada que pienso que Sánchez, como presidente ,debería de ser más cuidadoso. Las opiniones se dan cuando se piden y las recriminaciones han de llegar con soluciones no con ganas de protagonismo peligroso y sin nada que aportar.

Miércoles

Apertura de las Cortes. Peculiar, por ponerle un adjetivo. Con los Reyes y la princesa de Asturias y discurso del Rey… pero con todos los independentistas, que no respetan que nuestro sistema sea una monarquía parlamentaria (y a veces parece que ni siquiera que sea una nación) fuera del Congreso. Por si esta «curiosidad» fuera poca, la presidenta de la Cámara, Armengol, que no es independentista pero que les encanta a los independentistas, va y suelta de discurso de bienvenida una alocución llena de contenido político. ¡Hombre, que no es un mitin! ¡Ni el momento! Si quería fastidiar a la derecha, lo consigue. No aplaude… Así que el día de apertura de las Cortes queda entre raro, feo y puñetero. Así empieza la legislatura, que también pinta rara, fea y puñetera. ¡Como para no serlo con una amnistía de fondo que por mucho que lo niegue Bolaños le preocupa a Europa y la opinión del Juez del Supremo, Pablo Llarena, el que instruye la causa contra Puigdemont, que dice sobre esta legislatura que se prevé dura ya que «una democracia no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley».

Jueves

Sánchez ¿Qué quieren ustedes saber quiénes serán los «verificadores» entre el Gobierno y Junts…? Pues creo que va a costarles tanto descubrirlo como saber si tenemos que tomar medidas de prevención ante esa nueva neumonía resistente a los antibióticos en China que nos amenaza desde una distancia que desde hace tiempo sabemos que no es tanta.... Ninguna de las dos cosas son broma.

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez Gtres

Viernes

Y nada, ya saben, ahí andamos con la Cumbre del clima en Dubái. ¿Qué si nos pondremos de acuerdo en salvar un planeta cada vez más caliente y enfadado con el maltrato de los seres humanos? Me cuesta creerlo teniendo en cuenta que en este mundo nuestro se tiran los inmigrantes al mar para que se ahoguen y no paran de asesinar a las mujeres no ya en los países con conflicto, sino en los que se supone que viven «en paz».