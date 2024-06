Siempre nos quedará Taylor Swift y, con suerte, que gane el Madrid

Lunes

El bombardeo en Rafah y la visita de Zelenski marcan la actualidad. Israel justifica la muerte de 45 civiles en un campo de refugiados, tachándola de trágico error. No hay palabras. Entretanto la visita de Zelenski cuenta con los máximos honores, hasta por parte del Rey. Bueno. Está bien. Lo que no está tan bien es que se determine un envío de más de mil millones en armas sin que la medida pase por el Congreso. ¿No les parece?

Martes

Sánchez reconoce el estado de Palestina, junto a Irlanda y Noruega. No es el momento para algunos, por considerarlo una especie de recompensa a los terroristas de Hamas, pero esta guerra televisada y con tantas víctimas inocentes no deja opciones. Debería entenderlo el Gobierno israelí, que afea la conducta de España en un vídeo inaceptable, donde mezcla flamenco y ataques terroristas de Hamas. También inaceptable el grito de “Desde el río hasta el mar”, de Yolanda Díaz; exactamente el mismo de los terroristas. Este conflicto de tantos años, no es sencillo de resolver. Ese reconocimiento del estado de Palestina, la convivencia de dos estados en un territorio casi inventado de la nada ha sido objeto de adhesiones, conferencias de paz, mediadores etc., durante décadas… Es imprescindible que el asunto se trate con extraordinaria precaución y no es sencillo hacerlo.

Visita de Zelensky a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa Gonzalo Pérez Mata La Razón

Miércoles

¿Abascal visitando a Netanyahu? ¡Lo que nos faltaba! Este es un día de sorpresas. ¿Y Begoña Gómez estaba investigada (los juristas aseguran que para su protección, para que pueda ir con un abogado a declarar) desde abril y Sánchez lo sabía cuando se retiró a meditar? Pues eso ha dado para que Feijóo se lo restriegue en el Congreso -qué menos- y para que Pedro & Co solo hablen del fango del PP, de la ultraderecha, de… Entretanto informaciones como las de 'El Confidencial' (“Begoña Gómez negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un software para su Master”), dejan a la opinión pública confusa. La UCO no ha encontrado delito en las actuaciones de la mujer del presidente; otra cosa es que esa utilización de influencias se deba regular en las personas aledañas a los dirigentes políticos de una vez… Porque los cónyuges no tienen cargo, ni atribuciones, aunque Patxi López, en un lapsus le haya adjudicado a Begoña Gómez el de “Presidenta del Gobierno…” Ay Patxi…

Jueves

Se aprueba la ley de amnistía, con la ignominia de la que la junta la hemeroteca y el comportamiento bochornoso de los diputados de VOX. Lo que pasa en el Congreso, en general, da vergüenza. ¿Qué viene ahora? Lo ha dicho Rufián, pero lo sabemos todos: el referéndum en Cataluña. Ya encontrará el 'dream team' de Sánchez la manera de justificarlo… Sean cuales sean los resultados de las europeas. Por cierto, que mientras Sánchez debe de estar mosqueado porque Puigdemont ya le ha advertido que si quiere seguir en la Moncloa, él debe volver a la Generalitat, la fiscalía europea lo está también con el caso Koldo y con sus fondos y requiere investigación del caso. ¡Qué mal rollo todo! Menos mal que nos queda Taylor Swift. Dos días de gloria en el Bernabéu, con gente que parece no insultarse, encontrar la explicación de sus angustias o sus desengaños, o cualquier cosa en sus letras y convertirlo en comprensión, cariño y amistad. Puede gustar o no, pero además de lo que gana (porque ella lo vale) y lo que genera, da gusto que existan espectáculos tan blancos, tan limpios, tan sin violencia. ¿Qué si fui? Pues no. Estaba en la sala Wurlitzer, en la presentación del disco de los Boston Babies con los teloneros de lujo de Alcalá Norte. Lo mío es más el rock & roll, pero siento mucho haberme perdido a Taylor y soy una swifty de corazón.

Taylor Swift performs at the Friends Arena in Stockholm, Sweden Christine Olsson Agencia EFE

Viernes

Escribo mientras vuelo a Londres con la esperanza de que nos traigamos la decimoquinta… Ya sé, ya sé, amigos atléticos, que tengo tantos y queridos: no podéis con esto; pero la vida es así… Todos tenemos lo nuestro. Hasta el todopoderoso Trump, que se creía que no y ha sido declarado culpable de 34 casos a los que se enfrentaba por el caso de Stormy Daniels. Primer presidente de EE.UU. condenado por un delito… Y primer candidato a la presidencia con ese expediente delictivo…Así va este disparate de mundo, donde siempre nos quedará Taylor Swift y la cantidad de riqueza que ha generado para sí misma y para nuestro país. Si sus conciertos se hubieran escuchado menos fuera y mejor dentro del estadio, todo habría sido perfecto. Y si gana el Madrid, también lo será. Cuando salga esta crónica espero estar celebrando su victoria.