Sánchez defiende el Estado palestino como "una decisión histórica para alcanzar la paz"

Pedro Sánchez ha comparecido a primera hora de la mañana del martes para dar máxima trascendencia al reconocimiento del Estado Palestino que el Gobierno iba a reconocer inmediatamente después en la reunión semanal del Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo que ya anunció este movimiento el pasado miércoles, en una comparecencia monográfica en el Congreso de los Diputados, busca ahora personalizar en su figura un reconocimiento que ha liderado a nivel internacional.

En una declaración institucional sin preguntas, en español e ingles, desde la escalinata del Palacio de la Moncloa, Sánchez ha oficializado que España se sumará a los más de 140 países que ya reconocen a Palestina como Estado. "Es una decisión histórica con un único objetivo, que los israelíes y los palestinos alcancen la paz", ha dicho. Para el Gobierno, "este reconocimiento no solo es una cuestión de justicia histórica", sino que también atiende a una "necesidad perentoria para conseguir la paz", como única manera de "avanzar hacia la única solución" para un "futuro de paz" en el que el Estado Palestino conviva con Israel en "paz y seguridad".

Sánchez ha defendido que este Estado debe "ser viable" y esto supone mantener las fronteras reconocidas en 1967. Esto es, que Gaza y Cisjordania estén conectadas con salida al mar y tenga su capital en Jerusalén este. "No corresponde a España establecer las fronteras de ningún país", ha apuntado inmediatamente el presidente, que ha señalado que esta delimitación está alineada con las resoluciones de Naciones Unidas y la posición tradicional de la Unión Europea. "No reconoceremos cambios en estas líneas que no sean acordados por las partes", ha avanzado.

Consciente de que este reconocimiento -que se hace de manera simultánea con Irlanda y Noruega- va a tener consecuencias, el presidente ha querido reseñar que es "una decisión que no adoptamos contra nadie". "Menos aún contra Israel, que es un pueblo amigo, al que apreciamos y respetamos y con quien queremos tener la mejor relación posible", ha asegurado. En este punto, también ha querido mostrar su "rechazo rotundo" a Hamás, un grupo terrorista que no comparte la solución de los dos estados. "España muestra su rotunda condena a los atentados del 7 de octubre", ha sostenido Sánchez, una posición que se mantiene desde que ocurriera el ataque hace ocho meses.