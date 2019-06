Pompeii, los “Taburete” de las zapatillas

Pompeii alcanza el lustro en lo más alto, persiguiendo los cinco millones de euros de facturación, arrasando con su tienda física en Madrid (C/Fuencarral, 53), con nuevas aperturas a la vista y con la idea de acabar el año con alguna más dentro del territorio español. Por si esto fuera poco, tienen la mirada puesta en la expansión internacional y en sugerentes colaboraciones con otras marcas. Sus fundadores, Jaime Garrastazu y los hermanos Nacho y Jorge Vidri, reciben a LA RAZÓN en sus oficinas en el centro de la capital.

-¿Cómo afrontan este quinto aniversario?

-Cuando empezamos lo único que pensábamos era en sobrevivir, es maravilloso estar aquí. Estas entrevistas están "guay" porque te ayudan a pensar en el pasado, porque en el día a día es muy difícil valorar lo que has hecho en cinco años. Para nosotros es un éxito haber llegado hasta aquí y en la forma en la que lo hemos hecho: empezamos como universitarios sin tener ni idea de zapatillas ni de como crear una marca y nos guiamos simplemente por la intuición.

-¿Cuál es el secreto para mantenerse en lo más alto durante tanto tiempo?

-Ni idea. Para nosotros llegar aquí ha sido sobretodo trabajo, una mezcla de suerte y haber creído en nuestra intuición. También disfrutar, añade Nacho, aunque es más una consecuencia, porque nos lo pasamos como niños haciendo esto.

-Tienen una tienda física en Madrid, acaban de abrir en Sevilla... ¿más aperturas previstas?

-(Nacho) Abrimos una en la calle Fuencarral en diciembre y la verdad es que va muy bien. Veníamos con una perspectiva "pure online" pero hemos abierto la mente y creemos que la experiencia física complementa mucho a la online. En realidad es decir, esta es mi marca, se constituye desde muchos lados y que el cliente sea quien elija cómo y cuándo consumirla, esa es la idea. La tienda de Madrid nos está aportando muchísimo, y a nivel de marca más, por eso hemos decidido profundizar más en la apertura de tiendas. Queremos acabar este año con cinco.

-¿Su objetivo es entonces abrir en toda España?

-Hemos hecho un plan en 18 meses con las ciudades en las que nos gustaría estar. No es un plan muy agresivo de expansión, sino darles a nuestros clientes una opción más en cada una de las ciudades en las que consideramos que tiene que haber una de nuestras tiendas. Nos imaginamos un Pompeii con 15 tiendas en España, no con 50. No queremos crear una compañía de "retail" tradicional ni mucho menos, pensamos que las tiendas ayudan mucho a crear la marca, es una experiencia muy complementaria a la que pueden tener los que nos siguen en Instagram o comprar online.

-También quieren probar suerte al otro lado del charco...

-Los dos grandes retos que tenemos ahora son México y Portugal para el canal online. Se trata de replicar el proceso que hemos seguido en España y después abrir tiendas físicas si fuese necesario. En Portugal lanzamos ahora varias colaboraciones con marcas locales, concretamente el 9 de junio con DCK, una marca de trajes de baño.

-Recientemente lanzaron una con Scalpers... ¿tienen pensado atreverse con el sector textil?

-Un referente en este sentido para nosotros es Vans. Una marca de zapatillas que ofrecen más productos a sus clientes. Para Pompeii es un camino que en el futuro nos gustaría construir entonces lo más sensato era encontrar un partner que se asociase a nosotros como marca y tuviese experiencia en ese producto y de ahí que naciese la colaboración. Ahora vamos a intentar desarrollar nosotros mismos productos de ese tipo. En septiembre u octubre es posible que lancemos alguno pero aún no sabemos muy bien cual.

-También han hecho una con la "influencer" Gala González... ¿por qué la eligieron a ella?

-Nosotros tenemos más clientes mujeres que hombres pero vendemos más productos de hombre. Entonces pensamos en desarrollar nuevos productos para ellas, en una persona que nos ayudase en ese proceso y creímos que la más adecuada era Gala porque además de influencer es diseñadora. Además tiene un estilo que para nosotros corresponde con el de la mujer Pompeii que imaginamos. Hablamos con ella, le encantó y fue un proceso complejo porque ella diseñó un producto solo para nosotros, no era algo que tuviésemos en el catálogo, creo una zapatilla de cero.

-Han conquistado a los jóvenes... ¿tienen pensado ampliar el target?

-(Nacho) Es verdad que nuestro cliente tiene una media de edad de 25 años, pero si te paras a analizar la base de datos hay gente por encima y por debajo. Nosotros nos vendemos a nosotros mismos. Tratamos de hacer lo que nos gusta y por suerte les ha gustado a nuestros clientes. Te sorprenderías si vas a la tienda cualquier mañana porque hay gente de todo tipo. Aunque la comunicación esté más enfocada a la gente más joven al final el producto llega a más gente.

-¿Les gusta que les comparen con "Taburete"?

-Nosotros estudiamos en universidades privadas y al final el público al que nos dirigíamos era a nosotros y a nuestros amigos. Luego eso ha ido evolucionando y de ahí lo de Taburete, que no es ni malo ni bueno, es lo que es.

-A la hora de crear nuevas colecciones, ¿en qué se inspiran? ¿Siguen las tendencias?

-(Jorge) Nosotros nos basamos en los viajes que hacemos, en conocer a otras personas y viviendo experiencias. Viajar con dos duros que es lo que hicimos cuando empezamos. A esa sensación la llamábamos "mundología", que es básicamente es conocer otras culturas desde el punto de vista de un viajero local. Por esto, creamos la Pompeii University of Mundology, con la que ofrecer becas para que otras personas pudiesen vivir lo mismo que nosotros. Esa sensación es la que transmitimos a nuestras zapatillas a través del color para que todas las colecciones estén inspiradas en un barrio de cualquier parte del mundo y con una historia detrás. Eso es lo que buscamos transmitir con cada colección. No seguimos tendencias, hacemos lo que nos gusta a nosotros.

-¿A quién les gustaría ver calzando unas Pompeii?

-(Jaime) Me encanta el actor Jack Gyllenhaal. A mi personalmente me haría muchísima ilusión verle con una de nuestras zapatillas. Pero ya solo mola el ir por la calle o en el metro y ver a la gente con una de nuestras zapatillas. Muchas veces les paro para preguntarles qué tal, si les gustan o qué cosas mejorarían... Eso es la leche.

-¿Con qué marca les gustaría hacer una colaboración?

-Nos encantaría con Rains, aunque lo intentamos pero no nos hicieron caso. Hay un montón de marcas. Por ejemplo, en Portugal hay muchas más pequeñas que nosotros pero que tienen mucho potencial a nivel con local y con productos súper interesantes. Eso nos apetece un montón.

-¿Se ven cumpliendo 10 años? ¿Cómo se imaginan Pompeii en 2025?

-Ojalá con todos los planes que te hemos contado cumplidos. Con que nuestra universidad sea más real, el año que viene la mejoraremos y daremos más becas. Con 15 tiendas en España y con Pompeii internacional funcionando.

-¿Qué les dirían a los nuevos emprendedores?

-(Nacho) A la gente que está pensando si atreverse les diría que se animen, que la experiencia está genial. Yo siempre he pensado que el riesgo es no intentarlo. A los que están ya empezando que escuchen mucho, que se dejen asesorar y que confíen en su intuición. No hay manuales y al final la gente que consigue hacerlo es porque llevaban algo dentro distinto.

Colección cápsula con DCK

Pompeii lanzó el pasado domingo una colaboración con DCK, una marca portuguesa de trajes de baño. Las dos jóvenes marcas se han unido para lanzar una colección cápsula compuesta por bañadores y zapatillas, inspirados en el verano, el mar y las piezas icónicas de ambas firmas. Además reúne la esencia de dos marcas que han conquistado el mercado español y portugués en tiempo récord, que se encuentran en el top of mind de los consumidores millenials y que son protagonistas indiscutibles del auge emprendedor de las nuevas generaciones.

La colección ya está disponible en sus respectivas páginas webs y en sus tiendas físicas en Madrid y Lisboa y está compuesta por tres bañadores y un par de zapatillas exclusivas en los que los colores emblema acercan las olas y el verano a sus clientes. La clásica zapatilla Higby de Pompeii aparece en esta colección con un toque más surfero y con etiquetas y plantillas inspiradas en el mundo del mar y están confeccionadas en lona lavada con suela en color turquesa. En el lado textil, los bañadores son de secado ultra rápido y evocan al mar, la playa y el verano en todos sus detalles.

En esta colección cápsula Pompeii y DCK apuestan por un salto entre fronteras pero viajando de la mano. Enfocado para hombres inconformistas, aventureros y divertidos que valoran el diseño actual y de calidad.