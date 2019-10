¿Quién viste ahora a Felipe VI?

El vestuario siempre ha sido un arma con la que comunicar el rango, la clase social e incluso el estado de ánimo. Hay reyes que han marcado tendencia, como Eduardo VIII, casado con Wallis Simpson, que revolucionaba siempre los salones cuando entraba con sus valientes apuestas textiles. Otros han sido anodinos y se han puesto lo que su ayuda de cámara les proponía. También hay monarquías excesivamente estrictas en sus normas textiles como la japonesa; otras, con más licencias, como las nórdicas; y luego está la inglesa con sus odas al color, al tocado, al bolso impertérrito de Isabel II y a los chalecos del príncipe Carlos. Por el contrario, Felipe VI es más de mantener un perfil bajo en el vestir que en querer ser un icono de tendencias. Su referente en los actos oficiales es su padre y en su estilo informal sigue la moda de su grupo de amigos: mocasines castellanos, vaqueros levis, camisas lisas o de pequeños cuadritos con las iniciales bordadas, polos de piqué y jersey sobre los hombros. Sin embargo, desde este verano hemos percibido cierto cambio. Sorprendió la camisa azul que escogió para los posados en Mallorca, con sus mangas remangadas, su cuello ancho y un estampado «arriesgado» para alguien que como él no ha parecido interesarse por la moda hasta el día de hoy o el contraste blanco y negro cuando fue a visitar a su padre al hospital. Quizá a Don Felipe le esté pasando lo que el experto en moda masculina Miguel Bañón desarrolla como teoría «a partir de los 50, los hombres tienden a volver a un estilo que les ubique de nuevo en los 40. Igual que a muchos hombres de cierta posición les obsesiona parecer que tienen 40, cuando en realidad tienen 30. El Rey busca ahora algo con más frescura y juventud». Teniendo en cuenta que el sector textil aporta más del 3 por ciento del PIB, tampoco sería raro que el Jefe del Estado, como embajador de nuestro país, quisiera ser imagen en el exterior de ese importante sector industrial. Según detalla el sastre y diseñador, Manuel García Madrid, «Don Felipe es clásico. Lleva trajes muy bien hechos pero conservadores, con la solapa ancha con la punta redondeada, nunca la lleva en pico, no veo diferencia en el vestir con su padre. De acuerdo que él es una Institución, no un Beckham, pero el vestido significa mucho. Dicho lo cual, noté un cambio este verano cuando fue a visitar a su padre a la clínica, fue un siemple cambio de color porque siempre lleva el mismo traje, don Felipe es sota, caballo y rey. No lo critico porque cada cual tiene que ir como se sienta cómodo, pero sí que le daría pequeños matices para que no pareciera que siempre va igual. Con la planta perfecta que tiene, le haría el pantalón más estrecho con un bajo de 19 centímetros, las chaquetas se las entallaría más, las solapas se las iría cambiando, las hombreras serían más suaves porque tiene una buena espalda y no necesita marcar tanto, huiría de los trajes tan armados e introduciría una gama de color más amplía más allá del azul, gris y negro, hay colores tostados o rayas diplomáticas o cuadro ventana en tejidos de lana rústica con mezcla de lana cashemire o seda, que le darían un aspecto más relajado. Es joven y estamos en 2019, tendría que reflejar la sociedad en la que vive». En este sentido Bañón coincide en que «un rey no tiene que ser un icono de estilo, tiene que ser el mejor representante de un país. En un principio parece que intentó cierto continuismo con su padre, transmitir tranquilidad e incluso más edad, pero creo que hoy en día, en el que hay tantos hombres que se visten mal, lo clásico es la nueva elegancia. Su estilo debe transmitir confianza, seguridad y liderazgo».

Cómo vestir al Rey; por José Luis Díez-Garde

Cuatro prestigiosos diseñadores españoles presentan sus exclusivas propuestas para vestir a Felipe VI